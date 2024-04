Les Suédois de Hazelight nous ont habitué à des expériences atypiques et captivantes. Dernière en date, It Takes Two est une véritable réussite. Trois ans après sa sortie, le studio a visiblement des choses à célébrer.

C'est LE jeu de l'année 2021. It Takes Two a marqué les esprits par son humour et son gameplay multijoueur plein d'idée, faisant de Hazelight l'un des studios à surveiller de près.

It Takes Two était effectivement une véritable surprise à sa sortie. Ne s'offrant au public qu'en multijoueur pour une expérience basée sur l'esprit de coopération, il suit le parcours d'un couple en crise qui doit réapprendre à fonctionner à deux pour se sortir d'une situation... hors norme !

Hazelight a récemment fait le compte, et ce sont plus de 16 millions de copies du jeu qui se sont écoulées en trois ans. Après un succès honorable pour son premier titre, A Way Out, le studio suédois casse la baraque avec It Takes Two. Mais alors, à quand la suite ?

Après It Takes Two, Hazelight Studios prépare l'avenir

Cette nuit, les créateurs de It Takes Two ont eu un élan de nostalgie. Sur le réseau social X, ils se sont rappelés le discours de Josef Fares, lors des BAFTA de 2014. Ce jour-là, il recevait un prix pour Brother: A Tale of Two Sons, qu'il avait réalisé au sein du studio Starbreeze. Peu de temps après, il fondait Hazelight.

Le studio fêtera ainsi ses 10 ans en novembre prochain. Pour célébrer cet anniversaire symbolique, il prévoit de partager régulièrement du contenu inédit des coulisses de cette décennie. Mais ce n'est pas tout ce qu'il prépare pour 2024. De fait, les équipes confient avoir « nouvelles (très bonnes) choses en préparation ». Plus intéressant encore, elles assurent qu'elles en parleront « cette année ».

Le futur de Hazelight est en donc en train de se dessiner. Le nouveau jeu du studio sera-t-il une suite l'une de ses précédentes productions ou un tout nouveau jeu ? Dans tous les cas, fort est à parier qu'il s'agira d'une nouvelle expérience coopérative surprenante. Désormais, il ne nous reste plus qu'à attendre. Nous en saurons davantage très bientôt !