En plus du MCU, Marvel souhaite s’implanter sur le marché du jeu vidéo plus agressivement. L’éditeur a déjà de nombreux projets en cours, dont les très attendus Marvel’s Spider-Man 2 et Wolverine chez Insomniac Games. Et en plus d’un jeu en monde ouvert Black Panther, un autre héros particulièrement apprécié aurait le droit à sa propre adaptation : Iron Man.

Un jeu solo Iron Man chez EA

Une nouvelle adaptation Marvel en jeu vidéo serait en développement. Jeff Grubb continue de distiller des informations sur les projets à venir l’air de rien dans ses podcasts et le dernier en date concerne directement le géant des comics. Selon ses informations, un jeu solo autour d’un héros Marvel est dans les cartons chez un gros éditeur américain, et ce n’est pas le plus apprécié : EA. On rappelle que l’entreprise travaillerait sur un autre jeu d’action solo autour de Black Panther qui serait entre les mains d’une nouvelle équipe constituée d’anciens membres Monolith Productions, studio bien connu pour L'Ombre du Mordor.

L’insider à la langue bien pendue n’a cependant pas fourni plus de détails sur ce second projet. Alors Tom Henderson s’en est chargé à sa place. L’homme habituellement bien renseigné aurait eu vent de quelques rumeurs. Selon lui, il s'agirait d’un jeu solo Iron Man, tout simplement. Il faudra certainement patienter un peu plus longtemps avant d’avoir plus de détails. Après Star Wars, il semblerait qu’Electronic Arts va aussi s’attaquer à l'univers Marvel avec plusieurs adaptations. Pas mal pour un éditeur qui se moquait ouvertement des jeux solo le mois dernier.