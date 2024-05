Dans le domaine toujours en évolution de la technologie mobile, Apple semble prêt à prendre un nouveau tournant. Selon des informations de Bloomberg, la société est en train de renouveler ses discussions avec OpenAI pour intégrer la technologie d'intelligence artificielle générative de la startup dans les prochaines fonctionnalités de l'iPhone. Ce partenariat potentiel pourrait marquer un point de bascule important pour Apple. Qui a été relativement prudent dans l'adoption de l'IA générative par rapport à ses concurrents.

OpenAI et l'iPhone

Les négociations entre Apple et OpenAI, qui ont récemment repris, portent sur les modalités d'une intégration de ces fonctionnalités avancées dans le système d'exploitation iOS 18. Apple, connu pour son écosystème fermé et son contrôle strict sur l'intégration de nouvelles technologies, semble ainsi ouvrir une nouvelle page de sa stratégie de produit. Une bonne nouvelle.

Cette information intervient peu après que des rumeurs aient suggéré qu'Apple envisageait également de licencier la technologie du chatbot Gemini de Google pour enrichir l'expérience utilisateur sur iPhone. Il n'est cependant pas encore décidé avec certitude quel partenaire sera choisi. Ou si Apple pourrait, en fin de compte, collaborer avec plusieurs fournisseurs, y compris Google et OpenAI.

La lenteur relative d'Apple à intégrer l'IA générative, qui permet de générer des réponses semblables à celles d'un humain à partir de prompts écrits, a été notée par rapport à ses rivaux. Comme Microsoft et Google. Ces derniers ont déjà commencé à intégrer de telles technologies dans leurs produits. Le PDG d'Apple, Tim Cook, avait déclaré en février que l'entreprise investissait "significativement" dans l'IA générative. Et qu'elle dévoilerait plus tard dans l'année ses plans pour utiliser cette technologie.

Cette évolution chez Apple pourrait redéfinir les interactions des utilisateurs avec leurs appareils. Mais également positionner l'entreprise de manière plus compétitive dans le paysage technologique en rapide mutation. Avec ces nouvelles initiatives, Apple ne se contente pas de rattraper ses concurrents. Mais aussi de préparer le terrain pour les prochaines générations de technologies mobiles.