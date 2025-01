InZOI, le nouveau jeu de simulation de vie signé Krafton, pourrait bien transformer notre vision des PNJ (personnages non-joueurs). Grâce à un partenariat innovant avec Nvidia, le jeu introduit des « Smart Zois », des personnages capables de s’adapter, de réfléchir et même de développer leur propre personnalité. Prévu en accès anticipé dès mars 2025, Inzoi s’annonce comme une expérience immersive et unique.

Une technologie Nvidia d’IA au cœur du gameplay de InZOI

L’annonce a été faite lors du CES 2025, où Krafton a dévoilé sa collaboration avec Nvidia. Leur technologie d’IA, baptisée « Co-Playable Character », donne aux Smart Zois une intelligence jamais vue. Contrairement aux PNJ classiques, limités par des comportements scriptés, ces personnages utilisent un modèle d’intelligence artificielle avancé appelé Small Language Model (SLM).

Ce système permet aux Zois de réagir de manière unique à ce qui les entoure. Par exemple, un Zoi à la personnalité attentionnée pourra aider un passant perdu ou offrir de la nourriture à quelqu’un. Chaque interaction influence ensuite ses choix futurs, rendant le jeu plus dynamique et vivant.

Tout ceci s'inscrit dans NVIDIA ACE (Avatar Cloud Engine) qui est une suite de technologies développée par NVIDIA pour donner vie aux personnages numériques grâce à l'intelligence artificielle générative. Elle permet de créer des avatars interactifs et réalistes, capables de comprendre et de répondre au langage naturel, d'afficher des expressions faciales synchronisées avec la parole et de s'adapter aux interactions en temps réel.

Des personnages qui évoluent au fil du temps

Les Smart Zois de InZOI ne se contentent donc pas d’interagir. Ils évoluent. À la fin de chaque journée, ces personnages ajustent leurs routines en fonction des événements vécus. Selon Hyungjun « Kjun » Kim, directeur du jeu, c’est un vrai plaisir de voir ces personnages gagner en profondeur et devenir plus distincts chaque jour.

Pour aller encore plus loin, le jeu explique les décisions prises par les Zois. Ainsi, les joueurs peuvent comprendre pourquoi un personnage a agi d’une certaine manière. Par exemple : « Offrir des directions avec clarté et empathie correspond à la personnalité attentionnée de ce Zoi. »

Avec Inzoi, Krafton vise à dépasser les limites des simulations de vie traditionnelles. Les joueurs de titres comme Les Sims ont souvent critiqué le manque de spontanéité des PNJ. Ici, les Smart Zois pourraient changer la donne. Ils promettent des interactions plus naturelles, moins prévisibles, et surtout, beaucoup plus immersives.

