L'offre des jeux-service ne cesse de se multiplier, avec plus ou moins de succès. On a vu l'hécatombe chez PlayStation… Cependant, d'autres titres parviennent à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de la série des Nikki notamment. Peu connue chez nous, elle est très populaire de l'autre côté du globe. Mais les choses commencent à bouger grâce à Infinity Nikki, sorti en décembre sur PS5, PC et mobile. En plus du contenu déjà disponible, une belle nouveauté à venir vient de leaker.

L'exclu PS5 Infinity Nikki vous invite à entrer

Moins de deux mois après son lancement, Infinity Nikki a eu droit à une belle mise à jour ! Le 23 janvier dernier, Papergames lançait la version 1.2 de son jeu d'action-aventure centré sur la mode. Alors que la communauté commence à peine à découvrir toutes les nouveautés qui l'attendent, certaines rumeurs autour de la version suivante commencent déjà à se faire jour.

Le succès d'Infold et Papergames a encore de beaux projets pour la suite. De fait, Infinity Nikki devrait apporter une nouveauté très attendue des fans à l'occasion de la version 1.3. Cela concernerait une possible habitation pour les joueuses et les joueurs. C'est en tout cas ce qu'a repéré de l'internaute @Kk_ChainKris à l'occasion des dernières présentations du jeu.

© @Kk_ChainKris sur X.com

Pour bien comprendre : ce leak révèlerait une nouvelle extension de la map d'Infinity Nikki. En forme de cœur, elle servirait à abriter le logement des joueuses et joueurs. Qui plus, dès lors qu'Infold a annoncé que la communauté aurait droit à un nouveau pan de map tous les six mois, il serait étonnant de ne pas retrouver cette zone inédite dès la version 1.3.

Dans tous les cas, si cela ne devait finalement pas arriver avec la prochaine mise à jour, il ne fait maintenant plus aucun doute que les logements arriveront prochainement dans Infinity Nikki (et certainement plus tôt que tard). Gardons l'œil ouvert, Papergames et Infold finiront bien par vendre officiellement la mèche !