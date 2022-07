Si vous songiez à re(découvrir) Infamous Second Son, Sucker Punch a une jolie surprise pour vous. Les joueurs PS5 et PS4 peuvent désormais obtenir un DLC ultra rare gratuitement.

Un DLC presque introuvable d'inFAMOUS maintenant disponible

Sucker Punch n’a peut-être aucun projet actuel pour Infamous et Sly Cooper, mais le studio veut tout de même faire plaisir à ses fans. Sans crier gare, le DLC Cole's Legacy de Second Son est désormais disponible gratuitement sur le PS Store. Une extension qui fait le lien entre Infamous 2 et sa suite directe qui était introuvable depuis des années. Ce chapitre n'était en effet disponible que via les pré-commandes ou l’édition spéciale du jeu PS4. Il était alors impossible de mettre la main dessus autrement, jusqu’à aujourd’hui.

Le DLC Cole’s Legacy d’iNFAMOUS Second Son est maintenant disponible sur le PS Store. Il est disponible gratuitement dans la plupart des régions, à l'exception de celles dont les restrictions locales imposent une petite taxe. Nous travaillons également sur la sortie du la tenue D.U.P de Fetch pour First Light.

La ressortie tant attendue du DLC Cole’s Legacy avait été promise au début du mois, quand Sucker Punch avait fait le point sur la licence et son avenir dans un billet de blog. Le studio avait fait savoir son intention d’offrir la meilleure expérience possible à celles et ceux qui souhaiteraient se replonger dans sa licence via le PS Plus Premium. En attendant, les développeurs s’affairent sur un nouveau projet, bien parti pour être Ghost of Tsushima 2.