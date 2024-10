Indiana Jones et le Cercle Ancien donne des nouvelles, et elles sont plutôt bonnes avec d'excellents premiers retours et avis. De quoi donner envie pour la suite.

Indiana Jones et le Cercle Ancien arrive bientôt, et les premières critiques issues d'une session de preview sont déjà disponibles. Globalement, elles sont positives et donnent clairement envie de se plonger dans l'aventure. Que peut-on apprendre sur le sujet ?

Indiana Jones semble convaincant

Les premières impressions de Indiana Jones et le Cercle Ancien sont globalement très positives, les critiques saluant un respect méticuleux de la franchise et une orientation vers une aventure immersive. IGN met en avant le jeu comme une "aventure-action" plutôt qu’un simple "action-aventure". Les mécanismes d'exploration et de puzzles sont décrits comme proches de l'expérience d'un archéologue, rappelant des classiques comme Thief. Le jeu propose un système d'amélioration pour personnaliser le personnage. Les joueurs accumulent des points d’aventure en explorant. Ils gagnent aussi des points en trouvant des secrets et en photographiant des sites. Cela permet de façonner le gameplay selon leur style. Les moments humoristiques et les interactions apportent visiblement du charme. La peur des serpents d'Indy ajoute par exemple une touche fidèle aux films. Enfin, Troy Baker incarne Indy avec brio, renforçant l’immersion dans les années 1930.

WCCFTech a particulièrement apprécié le combat. Le tout grâce à une touche comique où le joueur utilise des objets comme des poêles et des pelles pour combattre les ennemis. Le jeu intègre également des énigmes et des zones de furtivité où Indy doit user de discrétion pour éviter de déclencher des fusillades. Une mécanique qui renforce le côté stratégique du jeu. La personnalisation et la progression sont enrichies grâce aux livres de compétences que l'on trouve au fil de l'aventure. En termes de graphismes, WCCFTech note une atmosphère immersive avec des détails visuels qui rendent les lieux comme Gizeh et le Vatican encore plus captivants. Même si les visages de certains personnages paraissent légèrement exagérés.

De belles possibilités

Eurogamer souligne l'immersion avec des niveaux ouverts qui permettent aux joueurs d'explorer les environnements de manière non linéaire, et où chaque zone, comme le Vatican ou Gizeh, est remplie de secrets. L'utilisation du fouet pour traverser des obstacles et désarmer les ennemis ajoute une dimension de gameplay unique. Le jeu propose aussi une carte physique, ce qui évite les interruptions de l'exploration et améliore le sentiment d'aventure. Cependant, les puzzles, bien que variés, peuvent parfois paraître répétitifs, notamment ceux impliquant des miroirs et des faisceaux lumineux. Malgré cela, l’expérience reste globalement gratifiante et fidèle à l’univers d’Indiana Jones. Promettant une immersion dans l’esprit des films emblématiques de la franchise.

En résumé, Indiana Jones semble être un succès en devenir, mariant des combats comiques, une exploration poussée, et un respect indéniable pour le style des films. Il s'adresse tant aux fans de longue date qu'aux nouveaux joueurs, tout en introduisant des mécaniques d'aventure modernes et immersives.

Le jeu est prévu pour le 9 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : IGN, Eurogamer, WCCFTech