Les rumeurs enflent à l'approche de la Gamescom 2024 : un autre jeu majeur de l'univers Xbox pourrait bientôt faire son apparition sur PS5. D'après les dernières informations, Microsoft semble prêt à continuer sa stratégie de portage de ses exclusivités vers la console rivale de Sony, alimentant ainsi les spéculations sur le prochain titre concerné. Indiana Jones est t-il concerné ?

Quel jeu Xbox sur PS5 ?

Depuis le début de l'année, Microsoft a amorcé un tournant stratégique en décidant de porter plusieurs de ses jeux exclusifs vers la PlayStation. Cette décision, qui a surpris bon nombre de joueurs, a suscité des interrogations sur l'engagement de Microsoft envers la plateforme Xbox. Malgré cela, la firme de Redmond continue d'affirmer que la base d'utilisateurs Xbox n'a jamais été aussi grande. Tout en préparant une nouvelle génération de consoles et en renforçant son service Xbox Game Pass.

À ce jour, plusieurs jeux Xbox, tels que Pentiment, Grounded, Hi-Fi Rush, et Sea of Thieves, ont déjà été portés sur PlayStation. Toutefois, la question demeure : quel sera le prochain titre à franchir le pas ? Selon Shinobi602, un insider réputé de l'industrie, un nouveau portage d'un jeu Xbox important pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, en pleine Gamescom 2024. Forcément, les fans d'Indiana Jones s'imaginent déjà pouvoir y jouer sur PS5...

Un petit gout d'Indiana Jones

Cette rumeur, bien que non confirmée, suscite l'intérêt des joueurs et relance les débats sur la stratégie de Microsoft. Certains spéculent sur la possibilité de voir des titres emblématiques comme Forza Horizon 5 ou Hellblade 2 rejoindre le catalogue de la PS5. Toutefois, d'autres jeux plus anciens comme Killer Instinct ou State of Decay 2 pourraient également faire l'objet de ce futur portage. De son côté, le toujours très bien informé journaliste Jez Corden suppose qu'il pourrait effectivement s'agir du portage d'Indiana Jones and the Great Circle.

Cette stratégie de Microsoft, qui consiste à rendre ses jeux disponibles sur plusieurs plateformes, y compris celles de ses concurrents directs, vise à maximiser l'audience de ses franchises. Tout en s'adaptant aux évolutions du marché du jeu vidéo. Néanmoins, cela soulève des questions parmi les fans les plus fidèles de Xbox. Qui s'interrogent sur l'impact à long terme de ces portages sur l'identité et l'exclusivité de la marque.

Alors que les annonces de la Gamescom se profilent à l'horizon, les spéculations vont bon train. Si Microsoft n'a pas encore officiellement confirmé quel jeu sera prochainement porté sur PlayStation, il est certain que la nouvelle sera scrutée de près par les joueurs des deux camps. En attendant, l'incertitude reste de mise. Et les fans devront patienter encore un peu pour découvrir si c'est bien Indiana Jones qui aura droit à ce portage.

Source : shinobi602