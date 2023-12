Maintenant Starfield est disponible, les équipes de Bethesda ont plus de temps pour superviser les autres projets en cours. Après avoir terminé son odyssée spatiale, le producteur Todd Howard va continuer à se faire plaisir en développant un jeu Indiana Jones avec MachineGames. Les créateurs des derniers Wolfenstein. Un projet à la base multiplateforme qui s'est transformé en exclusivité Microsoft.

Disney a accepté de ne pas sortir le jeu Indiana Jones sur PS5

En toute logique, le jeu Indiana Jones de Bethesda devrait bien sortir avant The Elder Scrolls 6. Le développement est à mi-chemin mais contrairement aux Wolfenstein, pour lesquels MachineGames était rôdé, il y a encore « tout à faire » ici. Mais peu importe la date de sortie, l'importance pour Todd Howard est que ça sorte, lui qui en rêve depuis très, très longtemps. « Il y a très longtemps, j'avais parlé d'un jeu que j'avais en tête aux gens de LucasArts, et ils m'ont proposé de leur pitcher : c'était il y a 10 ou 12 ans, et on avait failli le mettre en chantier » avait déclaré le producteur quelques mois après l'annonce.

Lorsque ce nouveau jeu Indiana Jones a été officialisé en 2021, il était multiplateforme. Sauf qu'entre temps, le rachat de Bethesda par Microsoft a eu lieu et ça a tout changé. Comme révélé lors du procès entre la firme de Redmond et la FTC dans le cadre de l'acquisition d'Activision Blizzard, c'est devenu une exclu Xbox Series et PC. Et pour la première fois, Disney donne sa version de l'histoire autour du prochain Indiana Jones.

Xbox étant toujours l'un des plus grands acteurs sur le marché du jeu vidéo, nous n'avions pas le sentiment d'être trop exclusifs. Nous avons pensé que le jeu allait encore toucher un large public. Puis financièrement et stratégiquement parlant, cela avait également du sens à ce moment-là. Sean Shoptaw, patron de la branche jeu vidéo de Disney, via Axios.

Un projet prometteur ?

Todd Howard, Bethesda et désormais Microsoft tiennent beaucoup à ce jeu Indiana Jones qui représente une très belle cartouche, en cas de réussite, vu l'aura mythique de la licence. Et d'après un mail adressé par Pete Hines, directeur de la publication chez Bethesda, à Phil Spencer et Aaron Greenberg de Xbox, ça va être la folie. Des petits chanceux qui ont vu la présentation ont été conquis d'après les dires de Hines.

« Le jeu Indiana Jones de Bethesda/Machinegames est un projet que Todd Howard essayait de réaliser depuis une décennie. Tous ceux qui ont vu la présentation se sont immédiatement dit Oh mon Dieu, il faut que je joue à ce jeu tout de suite ». Maintenant que la question de l'exclusivité est définitivement réglée, à quoi ressemblera le jeu ? Est-ce que ce sera un FPS à la vue de l'expertise de MachineGames ? Un TPS pour aller chasser sur les terres de Tomb Raider et d'Uncharted ?