La fenêtre de sortie du tant attendu Indiana Jones de Bethesda aurait été découverte. Et c'est plus proche que vous ne le pensez. En plus, ça colle avec un événement annoncé hier.

Indiana Jones, c'est le prochain gros projet de Bethesda après Starfield. L'épopée spatiale a séduit le cœur de nombreux joueurs, mais maintenant, c'est au tour d'une aventure un peu différente d'y passer. Aux commandes du projet, MachineGames, qu'on connaît mieux pour son travail sur les derniers Wolfenstein. Le problème, c'est qu'on ne sait quasiment rien du jeu. Mais ça vient visiblement de changer, et on connaîtrait dorénavant sa fenêtre de sortie.

La fenêtre de sortie d'Indiana Jones découverte ?

En effet, des sources proches du développement ont apporté une information de la plus haute importance à Insider Gaming. Indiana Jones sortirait en 2024, et non en 2025 comme certaines personnes le pensent. Pour rappel, le jeu a été teasé pour la première fois en janvier 2021, et depuis, c'est le calme plat. Il demeure dans l'ombre, et on aimerait bien avoir des nouvelles de la part de l'éditeur ou du studio. Néanmoins, rassurez-vous, ça ne va pas tarder à arriver, et on peut remercier Xbox pour ça.

Eh oui, la firme a récemment dévoilé un nouveau Developer_Direct qui prendra place le 18 janvier prochain. Parmi les titres présents au rendez-vous, on retrouve Indiana Jones. Au programme une présentation de 10 minutes avec du gameplay et des informations sur l'histoire. De toute évidence, Bethesda et MachineGames ont mis tout ce temps à montrer le jeu au grand jour pour faire une annonce digne de ce nom. Celle-ci pourrait donc comprendre une date de sortie précise, qui serait fixée en 2024.

Un autre indice qui supporte cette rumeur, c'est l'intervention de Shinobi602 sur la plateforme Reddit. Ce dernier, qui travaille pour Wushu Studios, est parfois au courant de ce qui se trame dans l'industrie. Ici, il a répondu à un autre utilisateur qui était surpris de voir Indiana Jones au Xbox Direct, au vu de son absence de communication. Voici la phrase qui a été écrite : « si tu savais quand est-ce qu'il allait sortir, pas vraiment ». On pourrait presque dire qu'il a vendu la mèche, et ça donne encore plus envie d'être le 18 janvier.

La PS5 ne pourra pas en profiter

A l'origine, ce jeu Indiana Jones était censé être multiplateforme. Toutefois, c'était sans compter le rachat de Bethesda par Microsoft. Le procès entre la firme de Redmond et la FTC, dans le cadre de l'acquisition d'Activision Blizzard, a révélé que c'était ensuite devenu une exclusivité Xbox Series et PC. Pas de bol pour les détenteurs d'une PS5. Bien sûr, ça n'a pas fait que des heureux, et par conséquent, Disney a enfin offert une explication il y a environ un mois.