C'est probablement la sortie Xbox la plus attendue : Indiana Jones et le Cercle ancien sortira officiellement le 9 décembre 2024. Cette annonce fut un des moments forts de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2024. Les joueurs se sont réjouis collectivement sur internet de la nouvelle. L'aventurier sera donc pile à l'heure pour les fêtes de fin d'année. Cependant, une décision ne fait, quant à elle, pas vraiment l'unanimité. Les joueuses et joueurs attendaient vraiment autre chose.

Tout le monde veut se mettre dans la peau d'Indiana Jones

Pour sa sortie, le prochain jeu Indiana Jones va mettre le paquet. On a déjà pu découvrir un collector grandiose (tout comme son prix). Mais, comme cela est généralement le cas pour tous les gros jeux désormais, il se déclinera également sous deux éditions : standard et premium. Cette dernière inclus les éléments suivants en plus du jeu de base :

3 jours en accès anticipé

Le DLC Indiana Jones et le Cercle Ancien: L'Ordre des Géants

Un artbook numérique

La tenue ‘Temple maudit’

© MachineGames / Bethesda

Or, cette dernière différence entre les deux fait déjà réagir les fans. Ceux-ci regrettent que la tenue iconique que porte Indiana Jones dans le film éponyme soit rendu ainsi accessible à celles et ceux qui paieront l'édition Premium. De fait, certains se sentent lésés, car ce skin ainsi que d'autres encore non-annoncés seront disponibles à l'achat séparément mais à une date encore inconnue.

Pour rappel, l'édition standard sera proposée à 79,99€. Il faudra en revanche compter 109,99€ pour la Premium. Notez enfin que les abonnés au Xbox Game Pass pourront faire l'acquisition de cette dernière pour ‘seulement‘ 35€. Ainsi, ils bénéficieront du jeu sur console et PC directement via le service de jeu à la demande de Microsoft, mais du contenu additionnel à moindre coût.

Plus ça va, plus les avantages qui accompagnent les éditions supérieures des jeux posent questions. Entre les éditions physiques sans disque, les early access qui se généralisent - on pense par exemple à Star Wars Outlaws qui sort aujourd'hui mais est accessible depuis trois jours, le mécontentement se fait sentir. Mais, c'est rare qu'un contenu esthétique fasse rager les joueurs. Cependant, on se retrouve confronté au même problème qu'Hogwarts Legacy et ses skins exclusifs temporairement. À voir si Microsoft et Bethesda, qui édite Indiana Jones et le Cercle ancien, réagiront.