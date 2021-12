Tandis que le jeu vidéo est en ce moment en phase de dématérialisation accélérée, les joueurs attachés aux supports physiques font de la résistance. Et même si cela peut sembler curieux aux yeux de spectateurs extérieurs, certains joueurs ont une nostalgie bien ancrée pour des packaging spécifiques. Preuve en est, un joueur propose aux plus motivés de donner un côté rétro à leurs collections de jeux PS5 et PS4.