Inspiré par les anciens Zelda et les productions 16-bits d'antan, Hyper Light Drifter a fait fondre le cœur de nombreux joueurs. Avec son somptueux pixel art, sa dimension hardcore et son univers captivant, il fut l'un des meilleurs jeux indépendants à sa sortie. Étant donné le succès du premier épisode, les développeurs ont tout logiquement lancé le chantier d'une suite : Hyper Light Breaker. Et pas question de se reposer sur leurs lauriers.

Hyper Light Breaker dévoile son gameplay enchanteur

Sorti en 2016 sur PS4, Xbox One et PC, puis sur Nintendo Switch en 2018, Hyper Light Drifter a impressionné son petit monde. Fort des retours très positifs, une suite va voir le jour cette année sur PC : Hyper Light Breaker. Et le studio Heart Machine va complètement repenser l'expérience de jeu, en abandonnant la vue du dessus, les graphismes pixel art etc.

La dernière bande-annonce montre un gameplay très dynamique dans ses combats, un monde vaste avec une direction artistique ultra colorée, et les différents moyens pour se mouvoir dans cet univers. Au choix, on pourra marcher / courir, utiliser une paravoile ou encore léviter avec un hoverboard. Hyper Light Breaker, comme son prédécesseur, aura une dimension rogue-lite. En cas de mort, tout ne sera donc pas perdu !

Découvrez l'Overgrowth, un territoire oublié dans l'univers de Hyper Light. Explorez des mondes ouverts en solo ou avec des amis, combattez des monstres féroces, débloquez de l'équipement, créez des builds uniques, survivez aux Couronnes et détrônez le Roi des abysses dans une aventure signée des créateurs de Hyper Light Drifter. Via Steam.

Seul ou en co-op, vous avez le choix

Avec cette nouvelle direction, Hyper Light Breaker marche sur les traces de Solar Ash, une autre production Heart Machine. Un jeu solo qui sera également jouable en coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs au total.

Découvrez et débloquez un riche arsenal d'armes et d'objets pour créer le build parfait à chaque run. Assimilez les connaissances et décelez les histoires qui se cachent au plus profond de l'Overgrowth au fur et à mesure de vos tentatives. Aidez la colonie à se développer au cours de votre aventure. Vos accomplissements feront venir d'autres personnages et amélioreront la ville de façon permanente, afin de bâtir une communauté. Familiarisez-vous avec les habitants entre vos runs pour connaître leurs histoires personnelles. Via Steam.

Hyper Light Breaker sortira en 2023 sur PC en accès anticipé, et peut-être en 2024 en version définitive - sur consoles aussi ?