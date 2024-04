Hunter x Hunter a marqué toute une génération de lecteurs, avant de s’ouvrir à une toute nouvelle frange de fans avec l’arrivée de l’anime sur Netflix. Les plus fidèles attendent toujours patiemment la suite du manga, dont la parution est toujours compliquée en raison des problèmes de santé de son auteur. Des soucis qui ont même poussé Yoshihiro Togashi à révéler les fins possibles de l'œuvre de sa vie, par crainte de ne pouvoir la terminer à temps. En attendant de découvrir la suite des aventures de Gon et ses camarades, les joueurs vont pouvoir sortir les poings dans un tout nouveau, qui a enfin dévoilé son gameplay.

Du gameplay pour Hunter x Hunter Nen x Impact

L’EVO Japan 2024 se tiendra du 27 au 29 avril 2024. A cette occasion les éditeurs présenteront en avant-première une flopée de leurs jeux, particulièrement attendus par les amoureux de castagne. C’est finalement Hunter x Hunter : Nen x Impact de 8ing qui ouvre le bal en montrant enfin ce que son jeu a dans le ventre en compagnie de pointures au palmarès impressionnant : Fritti, GO1 et Justin Wong. Leurs premières impressions sont des plus encourageantes : « J'y ai joué pendant deux heures et j'aurais aimé y jouer dix heures de plus », a commenté non sans enthousiasme Wong.

On leur accorde que les premiers extraits ont de quoi attiser la curiosité des amateurs. Hunter x Hunter Nen x Impact sera donc bien un jeu de combat 2D en 3v3. La patte des créateurs de Marvel vs Capcom 3 se fait immédiatement ressentir et il semblerait que ce soit également le cas manette en main au vu de ces premiers retours, qui vont même à la comparer à Dragon Ball FighterZ pour sa rapidité, son dynamisme et ses contrôles faciles à prendre en main. Le jeu inclura d’ailleurs un mode « Simplifié » pour les débutants.

Les fans plus casuels quant à eux ne semblent s’arrêter qu’à la plastique de ce jeu Hunter x Hunter, jugée peu reluisante et trop simpliste aux yeux de certains, qui vont même jusqu’à le comparer à un jeu PS3 ou mobile. Une majorité est en revanche plus préoccupée par la taille du roster, qui semble assez faible face aux productions actuelles. Pour l’heure, seuls Gon, Kurapika, Killua, Netero, Leorio et Hisoka ont été confirmés, mais il n’y aura visiblement que peu de personnages qui les rejoindront. Hunter x Hunter : Nen x Impact est prévu sur PS5, Nintendo Switch et PC à une date encore inconnue.