Les jeux vidéo adaptés de manga ont de nouveau le vent en poupe ! Les titres se multiplient de plus en plus, encouragés par l'effervescence qui entoure certains titres emblématiques. Mais, malgré l'essor de nouvelles licences, des noms toujours cultes continuent de briller. Dernièrement, nous avons évidemment était témoins du carton qu'a été Dragon Ball Sparking Zero. Bientôt, ce sera à Hunter x Hunter Nen x Impact de faire ses preuve. On sait enfin quand le jeu sortira !

Hunter x Hunter Nen x Impact va frapper fort pour vos vacances

Hunter x Hunter fait enfin son retour. Le manga a repris doucement après des années de pause. Bientôt, ce sera au nouveau jeu de faire vibrer les fans. Avec un roster qui rassemblera les personnages les plus iconiques de l'univers imaginé par Yoshihiro Togashi. Gon, Kirua, Leorio ou encore Kurapika grimperont dans l'arène pour des combats en 2D intenses (du moins, c'est ce qu'on espère).

Avec la fin de l'année qui approche à grands pas, on se demande désormais quand nous pourrons mettre la main sur Nen x Impact. Eh bien, nous avons la réponse ! Après un petit coup de frayeur de la part des agences de classifications étrangères, on a la garantie que le jeu arrivera bien d'ici quelques mois. Plus précisément, il sortira à l'été 2025, c'est officiel.

© Jump Festa

Cela signifie que la machine commerciale devrait bientôt accélérer. Nous devrions bientôt avoir l'occasion de voir d'autres images de Nen x Impact. Un tas de joueuses et joueurs a d'ailleurs pu l'essayer tout récemment, puisque le jeu était présent lors du Jump Festa 2025 au Japon.

Vous êtes peut-être déjà impatients d'avoir le jeu complet ? Si vous voulez être sûr d'être parmi les premiers à l'essayer à sa sortie, HxH Nen x Impact peut maintenant être ajouté à vos listes de souhaits sur Steam ou le PS Store. Notez que le titre devrait également arriver sur Nintendo Switch.