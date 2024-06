Hunter x Hunter se réveille peu à peu de son profond sommeil. Après plusieurs pauses dues à la santé de son auteur, Yoshihiro Togashi, la publication du manga pourrait prochainement reprendre, à son rythme. Pour bien patienter, un nouveau jeu vidéo dans l'univers de HxH se prépare. Et en tant que jeu de combat, le bien nommé “NEN x IMPACT” se doit de dévoiler son roster aux yeux des fans. Trois personnages se montrent à nouveau, prêts à en découdre.

De nouveaux personnages dans l'arène du jeu Hunter x Hunter

Cela fait plus de dix ans que nous n'avions pas eu droit à un jeu Hunter x Hunter. Certes, on avait bien pu profiter de la participation des héros à Jump Force, mais cela n'a évidemment pas la même saveur. Dès lors, il nous tarde d'essayer Nen x Impact, qui a dévoilé un gameplay encourageant. Ainsi, nous avons eu un aperçu des coups spéciaux de Gon, Kirua et Hisoka. Désormais, c'est à d'autres personnages iconiques de se révéler !

Charmant et sérieux, Kurapika montre son agilité ainsi que sa maîtrise de son nen qu'il matérialise sous forme de chaînes. Dans une autre vidéo, on peut voir Leolio faire usage de ses points, avec le franc qu'on lui connaît. Enfin, le vieux maître Netero saura déployer sa plus dévastatrice technique : le Hyakushiki Kannon !

Ces démonstrations de gameplay sont aussi l'occasion de confirmer d'autres personnages secondaires de Hunter x Hunter au roster. On sait maintenant que Uvôguine, membre de la brigade fantôme, sera jouable. Sa comparse, Machi Komachine, sera également de la partie.