Hunter X Hunter est une œuvre dont la renommée n'a plus besoin de faire ses preuves. Et ça, c'est aussi bien au niveau du manga que de l'anime. Depuis sa première apparition en 1998, il rencontre un succès énorme, et vous savez ce que ça veut dire. Comme pour One Piece, Bleach ou Naruto, ça signifie qu'il passe par la case jeu vidéo. Un nouveau a justement été présenté en décembre, et il a récemment eu droit à un teaser. Malheureusement, il n'a pas répondu à certaines questions qui inquiètent les joueurs français.

Hunter X Hunter débarque dans un nouveau jeu de combat

Suite à son annonce en décembre dernier lors du Jump Festa, on avait hâte d'en savoir plus sur ce titre mystérieux orienté combat. Son éditeur, Bushiroad, s'est bien gardé d'en dire davantage, de sorte à garder l'effet de surprise pour le 6 janvier 2024, le rendez-vous qu'il avait fixé. Du coup, comme promis, il a diffusé un teaser sur la Toile lors de la Bushiroad New Year Grand Presentation 2024 qui se tient à Tokyo. Au passage, ça nous a permis de découvrir le nom complet du jeu : Hunter X Hunter Nen X. Mais qu'est-ce qu'on a appris de plus ? Eh bien, pas grand-chose.

On a tout de même pu découvrir les six premiers personnages jouables de ce Hunter X Hunter Nen X. Il y aura donc Gon, Killua, Kurapika, Hisoka, Netero et Leorio. De ce qu'on a pu comprendre, les combats se feront en équipe, et ce sera du 3 contre 3. Cependant, on n'a pas pu voir de gameplay, et c'est bien dommage. Surtout quand on sait que le développeur est Eighting. Pour rappel, le studio a co-développé Marvel vs. Capcom 3 et Ultimate Marvel vs. Capcom 3 avec Capcom. C'est un sacré CV.

Quoi qu'il en soit, il n'y a évidemment pas de date de sortie à relever, ou de plateformes à communiquer. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il est possible que Hunter X Hunter Nen X n'arrive pas chez nous. Pour cause, l'éditeur est plutôt habitué à déployer des jeux mobiles exclusifs au Japon. Vu l'ampleur de la franchise concernée ici, on se doute que ça ne risque pas de se produire. Toutefois, dans le doute, on aurait bien aimé être rassuré. Affaire à suivre.

Trailer de Hunter X Hunter Nen X

A quoi allons-nous avoir affaire ?

Même si on n'a pas vu de gameplay, on peut mettre en avant des hypothèses grâce au studio en charge du développement, Eighting. Si le 3 contre 3 est confirmé pour ce jeu Hunter X Hunter, ce qui semble être le cas, on aura peut-être affaire à un titre d'une qualité similaire à celle d'Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Pourquoi cette comparaison est importante ? Tout simplement parce qu'il est considéré par certaines personnes comme l'un des meilleurs jeux de combat en équipe... de tous les temps. Rien que ça. Forcément, ça donne l'eau à la bouche, et on espère qu'on aura plus de matière dans la prochaine bande-annonce.