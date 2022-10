C'est fait, House of the Dragon vient de dévoiler son ultime épisode de la saison 1. Et forcément les fans attendent déjà des nouvelles de la saison 2.

Quand on aime une série, on est forcément impatient d'en découvrir la suite. Et House of the Dragon est attendu au tournant par de nombreuses personnes. Après un épisode final dont on vous laissera juges, le show de HBO prépare inévitablement une saison 2. Nous en parlions d'ailleurs au sein de cette news.

House of the Dragon saison 2 dans les tuyaux

C'est via une nouvelle du très sérieux journal Variety que nous pouvons apprendre l'information : Ryan Condal, le créateur de la série pour le compte d'HBO confirme que la saison 2 de House of the Dragon débutera son tournage en début d'année 2023. L'homme précise aussi dans le même temps que cela reste encore à déterminer si la diffusion sera faite dès 2023 ou non.

Evidemment on se doute que tout cela doit dépendre d'un nombre incalculable d'éléments et d'évènements comme le montage en lui même mais aussi et surtout la gestion des effets spéciaux qui est un travail de longue haleine sur ce type d'œuvre. Cela va aussi se jouer avec le calendrier en interne de chez HBO et on est certain que tout ceci se décide aussi par rapport aux grosses diffusions de la concurrence. Bref, il doit forcément être très difficile de statuer sur un projet d'une telle envergure tant que le tournage en lui même n'est pas terminé.

Ce qui est certain c'est qu'il faudra en tout cas 4 saisons pour pouvoir boucler le scénario de The House of the Dragon dans son intégralité comme le précise le créateur du roman George R. R. Martin. Reste à voir à quoi il faut s'attendre avec la saison 2.