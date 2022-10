House of the Dragon est un véritable carton notamment après un épisode 8 plus que qualitatif. Mais combien faudra t-il de saisons pour conclure ? Réponse :

Si vous suivez la série House of the Dragon vous pouvez voir que les événements s'enchainent à un beau rythme malgré le fait que tout à un coté huit clos clairement diffèrent d'un Game of Thrones. En sachant cela, combien faudrait t-il de saisons pour conclure la Danse des Dragons ? C'est l'auteur George R.R. Martin en personne qui répond.

House of the Dragon encore pour longtemps

Un épisode 8 grandiose.

C'est dans son blog personnel que George R.R. Martin nous explique sa vision du futur :

Il faudra quatre saisons complètes de 10 épisodes chacune pour rendre justice à la Danse des Dragons, du début à la fin.

Outre cette information capitale, George R. R. Martin se contente de parler de House of the Dragon avec beaucoup de compliments. Il déclare notamment que Ryan Condal (le showrunner de la série) avait géré les divers sauts temporels de la série "très très bien" tout en précisant que certains personnages auraient pu être un peu plus étoffés.

Je veux dire, je ne peux pas vraiment faire une critique de la série, ce serait fou, je suis difficilement objectif… mais je veux féliciter Ryan Condal et Miguel Sapochnik ainsi que les acteurs et l'équipe pour le travail qu'ils ont fait. L'épisode de dimanche, "Lord of the Tides" était tout ce que j'espérais qu'il soit.

Il faut dire, et il suffit de lire les réseaux pour s'en rendre compte, que le dernier épisode en date est un petit chef d'œuvre notamment grâce au jeu incroyable de l'acteur Paddy Considine qui incarne avec panache un roi Viserys sur le déclin. De manière générale les acteurs sont vraiment tous bons aussi bien du coté féminin que masculin. Bref, on ne peut que vous conseiller cette série Spin-off de GoT.