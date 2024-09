Né sur PS4, Horizon est désormais l’une des licences les plus puissantes de PlayStation et Aloy une héroïne iconique. Désormais, la franchise compte deux très gros jeux et une extension majeure pour chacun. Un spin-off sur PSVR 2, Horizon Call of the Mountain, est également sorti au lancement de la machine et un jeu LEGO Horizon arrivera d’ici la fin de l’année. On n’oubliera pas non plus de préciser que Horizon Zero Dawn et Forbidden West sont également dispo sur PC. Vous l’avez compris, la licence pèse, et elle n’a pas fini de nous surprendre, sauf que cette nouvelle annonce risque de jeter un froid.

Horizon Zero Dawn va faire une surprise aux joueurs

On en avait brièvement entendu parler via quelques rumeurs à droite et à gauche, mais il semblerait maintenant que ça prenne forme. Horizon Zero Dawn devrait revenir sous la forme d’un remaster. Le jeu est initialement sorti sur PS4 en 2017 et sa version PC est arrivée en 2020. Le jeu a donc entre 7 et 4 ans suivant les plateformes. Pourtant, il va visiblement passer par la case remasterisation, et on suppose, sans trop se mouiller, que la sortie de la PS5 Pro n’y est pas étrangère.

Sony a annoncé sa nouvelle console il y a peu et tout le monde s’est emporté en voyant le prix affiché. La PS5 Pro est actuellement une promesse à 800 €, mais les premières analyses et prises en main parlent d’un monstre de puissance doté de technologies qui changent vraiment la donne. Plein de jeux seront optimisés à la sortie, dont un certain Horizon Forbidden West (qui vient d’ailleurs d’être retiré du catalogue PS Plus Extra, coïncidence ?).

Du coup, l’idée que le premier épisode de la saga, Horizon Zero Dawn, ait lui aussi le droit à une upgrade n’est pas déconnante. De toute façon, il n’y a que peu de place au doute puisque la fuite vient du site de l’ESRB, l’équivalent de notre PEGI outre-Atlantique.

Un remaster qui va clairement diviser

Ce qui est sûr, c’est que l’annonce ne va pas laisser indifférent. Les fans hardcore ou ceux n’ayant pas encore franchi le pas seront certainement ravis de la nouvelle, ça va de soi, mais pour beaucoup de joueurs, la question de l’intérêt d’un tel remaster se pose vraiment.

Le jeu est déjà sublime sur PS4, il l’est toujours sur PS5 et sur PC. Actuellement, Horizon Zero Dawn enterre même certaines grosses productions actuelles graphiquement, artistiquement et techniquement. Difficile donc de voir réellement l’intérêt d’une remasterisation pour un jeu sublime et qui tourne déjà très bien. D’un autre côté, si la PS5 Pro s’en mêle et que Guerrilla nous fait ça aux petits oignons pour magnifier l’ensemble, pourquoi pas.

Le jeu est déjà très beau.

Une annonce imminente ? Et pourquoi pas dans le prochain State of Play ?

Si l’ESRB se montre si laxiste, c’est qu’une annonce est imminente. Une présentation que l’on pourrait très certainement voir dans les jours prochains puisqu'on le rappelle, un State of Play pourrait bien pointer le bout de son nez. Certains bruits de couloir parlaient d’un rendez-vous le 19 septembre (demain à l’heure où ces lignes sont écrites), mais Jeff Grubb, quant à lui, très bien renseigné en général, nous parle du 24 septembre, un mardi, jour favori de Sony.

D’après ce qui se dit ici et là, ce State of Play devrait se concentrer sur les jeux Third Party et quelques-uns optimisés sur PS5 Pro. Horizon Zero Dawn pourrait bien s’inviter à la fête en cochant cette seconde case.

Encore une fois, ce ne sont que des suppositions qui ne nous paraissent pas forcément à côté de la plaque, mais c’est Sony qui officialisera tout ça quand il le souhaitera.