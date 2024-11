Même s'il est beau comme un camion sur PS5 et PC, Horizon Zero Dawn Remastered a besoin d'améliorations comme souvent. Une update est donc disponible au téléchargement.

Nixxes Software est visiblement un rachat fort utile pour PlayStation. Après les portages PC de Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart ou Horizon Forbidden West, le studio a encore prouvé son sérieux et son talent avec Horizon Zero Dawn Remastered. Le jeu n'a jamais été aussi beau et s'aligne maintenant sur la suite Forbidden West et son l'extension Burning Shores avec l'ajout, entre autres, des fonctionnalités de la manette PS5 DualSense.

Une mise à jour Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Zero Dawn Remastered est une réussite sur le plan graphique et technique, même si tout n'est pas parfait. Malgré tout le boulot, les animations d'Aloy trahissent un peu l'âge du jeu et le gameplay demeure identique. Si vous avez craqué pour cette version, un patch 1.1 a été déployé pour Horizon Zero Dawn Remastered sur PC. Au programme, des ajustements au niveau du volume sonore pour éviter un écart entre les cinématiques et les phases de jeu, la correction d'un plantage, ou encore des améliorations de performances et de stabilité. Voici toutes les nouveautés. À noter qu'une mise à jour 1.05 est également disponible sur PS5 pour Horizon Zero Dawn Remastered avec des correctifs visant à résoudre divers crashs.

Les notes de patch 1.1 sur PC

Les cinématiques pré-calculées ont désormais le même volume sonore que les phases in-game

Améliorations liées à Steam Input qui concerne la prise en charge des manettes

Résolution d'un plantage chez certains joueurs lors de l'ajustement des commandes de la souris et du clavier

Correction d'un bug qui pouvait entraîner la disparition et/ou le scintillement des ombres dans la ville de Méridian avec une résolution ultra-large.

Les marqueurs HUD pour les objectifs s'affichent désormais correctement lors de l'utilisation d'un réglage de champ de vision personnalisé

Correction d'un bug qui pouvait faire apparaître un arc flottant dans une cinématique

Diverses améliorations de l'interface utilisateur

Amélioration des performances d'Horizon Zero Dawn Remastered sur PC

Amélioration de la stabilité

Source : Nixxes Software via Steam.