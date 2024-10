Horizon Zero Dawn Remastered arrive le 31 octobre sur PS5 et PC. Si cette sortie divise pour l'aspect recyclage d'un jeu récent, les joueuses et joueurs pourraient changer d'avis au lancement.

Les sorties jeux vidéo d'octobre 2024 ne sont pas terminées et de (très) gros morceaux attendent encore leur tour. En effet, les prochaines nouveautés consoles et PC incluent Call of Duty Black Ops 6, Dragon Age 4: The Veilguard et Life is Strange 4, entre autres. D'autres titres essaieront également d'exister au milieu de tout cela à l'image de Shadows of the Damned: Hella Remastered ou encore Horizon Zero Dawn Remastered. Un jeu qui a divisé lors de son annonce, notamment parce que la version originale est encore récente, mais qui a des arguments à faire valoir.

Horizon Zero Dawn PS5 et PC révèle ses améliorations

La licence Horizon fait désormais partie des franchises PlayStation incontournables. Une saga que le constructeur japonais et les développeurs de Guerrilla Games vont faire grandir avec différents projets comme un troisième jeu, et même un multijoueur. Mais là, on parle de titres à moyen / long terme. À court terme, Aloy va revenir dans Horizon Zero Dawn Remastered le 31 octobre 2024 sur PS5 et PC. Une nouvelle version qui ne se contentera pas que d'une simple montée en résolution ou d'un framerate plus élevé.

Comme déclaré par Jan-Bart van Beek, responsable de Guerrilla Games, cette version va offrir des améliorations pour se hisser au même niveau qu'Horizon Forbidden West. Pour cela, il y aura plus de 10 heures de dialogues réenregistrés et de nouvelles séquences de capture de mouvements pour des cinématiques plus réalistes. Il faut avouer que sur ce point, l'original a vieilli par rapport à sa suite. Julian Huijbregts, responsable communication chez Nixxes qui gère le remaster, a indiqué qu'un outil spécial avait été créé pour faciliter l'implémentation de ces nouveautés.

Horizon Zero Dawn Remastered veut également vous en mettre plein la vue sur PS5 et PC dans les autres domaines. Ainsi, Nixxes a eu à cœur de parfaire les environnements avec les avancées du deuxième jeu comme le système de mousse qui pousse en temps réel sur les arbres ou encore des changements pour les feuillages afin de rendre les décors plus vivants. Et ce sera la même chose pour les villages, les textures au sol, l'éclairage avec un rééquilibrage total ou pour les personnages bien plus détaillés qu'auparavant. Les nouvelles images montrent d'ailleurs très bien les progrès réalisés.













Source : PlayStation Blog.