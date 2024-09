Horizon Zero Dawn vient d'officialiser son grand retour et même si ça ne plait pas à certain, c'est juste sublime.

Après avoir longuement écumé les consoles PlayStation avec sa licence Killzone, de très bons FPS, Guerrilla s’est lancé dans une toute nouvelle licence qui deviendra par la suite une exclusivité incontournable : Horizon.

Horizon Zero Dawn est le premier jeu de la série à voir le jour sur PS4 en 2017. Beau comme un dieu, le jeu met en avant une héroïne désormais iconique et un monde ouvert qui en met plein les yeux. L’un des meilleurs jeux de la génération PS4, qui reviendra d’ailleurs prochainement.

Horizon Zero Dawn revient sur PS5 !

Nous sommes maintenant en 2024, 7 années ont coulé sous les ponts et Horizon Zero Dawn aura eu droit à un DLC et même à une suite, Forbidden West. À l’heure où la PS5 Pro est sur toutes les lèvres, Sony s’est dit qu’il serait de bon ton d’offrir une seconde vie à l’une de ses meilleures exclusivités.

Oui, comme l’ESRB l’avait déjà laissé filtrer, Horizon Zero Dawn Remaster est une réalité. Sony vient de le présenter lors de son State of Play et ça s’annonce vraiment sublime. Le jeu sortira d'ailleurs très vite puisqu'il débarque le 31 octobre 2024.

Ce qui est sûr, c'est que ce grand retour fait déjà beaucoup de bruit. Comme à l'époque des remakes et remasters des deux The Last of Us, la pilule a du mal à passer auprès des joueurs. Il faut dire aussi que Horizon Zero Dawn est l'un des plus beaux jeux de ces dernières années et il tient même tête à des jeux PS5. Oui, clairement. Sur PC, il est même au-dessus de certains standards. C'est dire le niveau. Un remaster n'a donc finalement que peu de sens sur le papier, reste à voir ce que ça donnera une fois la manette entre les mains.