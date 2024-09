Sans prévenir, Horizon Zero Dawn réserve une nouvelle surprise qui ne sera clairement pas au goût des joueurs et joueuses.

Avec son dernier State of Play, Sony Interactive Entertainment a encore montré être bien décidé à continuer de miser sur ses exclusivités. Nous avons eu droit à plusieurs grosses annonces pour des jeux first-party. Dans le lot, une ne nous a pas tellement étonné, puisqu'elle avait fuité sur la toile quelques jours avant. Cela concerne la licence Horizon Zero Dawn, et disons qu'après cette demi-surprise qui a reçu un accueil mitigé du public, les déceptions ne semblent pas vouloir s'arrêter... On vous explique tout.

Horizon Zero Dawn marque un grand coût

En début de semaine, le leak du ESRB s'est bien confirmé : le premier volet des aventures d'Aloy va s'offrir un coup de neuf sur PlayStation 5 avec Horizon Zero Dawn Remastered. Voilà une annonce qui arrive à point nommé ! La sortie, prévue pour fin octobre, arrivera juste avant celle de la PS5 Pro. À défaut de représenter un aspect suffisant par rapport à un d'autres remasters qui passent plus pertinents, à l'instar de Bloodborne, disons au moins qu'il permettra à beaucoup de découvrir le jeu sous son meilleur jour.

Cela pourrait encore s'entendre si, en parallèle, de mauvaises surprises ne venaient pas s'ajouter à la pile. D'un côté il y a eu l'annonce du PSN obligatoire pour la version PC du Remaster. De l'autre, la version PS4 connaît un changement que personne n'avait vu venir.

En effet, les joueuses et joueurs qui ont voulu acheter l'édition complète de Horizon Zero Dawn (qui comprend le DLC The Frozen Wilds) sur le PS Store ces derniers jours ont été mis au pied du mur : le prix du jeu a doublé. Que ce soit sur la boutique français, anglaise ou nord-américaine, le constat est le même... D'ordinaire, les jeux estampillés “PS Hits” sont traditionnellement « au petit prix de 19,99€ », comme précisé sur le site de PlayStation. Mais celui de Guerrilla Games est désormais affiché a 39,99€.

Un logique imparable de la part de PlayStation

Ce changement va très certainement faire réagir le public. Il faut dire qu'il est difficilement compréhensible pour les consommateurs qui ont conscience des prix pratiqués habituellement. C'est donc un nouveau choix risqué de la part de PlayStation, initié juste après l'annonce du State of Play. Et la logique tarifaire saute au nez...

Bien que le prix de HZD Remastered ne soit pas encore annoncé, il devrait être proposé pour 49,99€. C'est en tout cas le tarif affiché des remaster sur PS5, à l'image de The Last of Us Part II Remastered. Tout comme ce dernier, on s'attend en plus que l'éditeur propose une mise à niveau à ceux qui ont la version PS4 pour seulement 10€.

Comparaison des tarifs pour la licence The Last of Us sur le PS Store (Capture d'écran en date du 27 septembre 2024) © Gameblog

Dès lors, en doublant le prix de la version PS4 de Horizon Zero Dawn, Sony gomme la différence. Ainsi, les joueuses et joueurs qui achètent le jeu aujourd'hui dans sa version initiale finiront finalement par subir le même coût que celles et ceux qui débourseront directement pour bénéficier de la version PS5.

Ainsi, PlayStation affiche une cohérence avec les 39,99€ de TLOU2 au moment de la sortie du remaster. Cependant, il s'agissait d'un jeu sorti ‘seulement’ 4 ans auparavant. Horizon Zero Dawn, lui, est sorti il y a déjà 7 ans. Puis, surtout, comme précisé précédemment, il fait parti des PS Hits, une collection qui a un prix fixe... en tout cas jusqu'à ce que l'éditeur choisisse de l'adapter aux circonstances.

On comprend Sony veut palier ici un manque à gagner entre les deux versions de Horizon Zero Dawn. Cependant, cela reste un choix discutable du point de vue des consommateurs. On peut déjà s'attendre à ce que certains expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Il restera donc à voir si cela aura des répercussions concrètes sur les ventes.