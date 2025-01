Lors du CES 2025, Sony et PlayStation ont fait une grande annonce qui va enflammer les fans de Horizon Zero Dawn et même plus encore. Préparez-vous !

En 2017, le studio Guerrilla Games a produit un nouveau jeu vitrine pour PlayStation avec Horizon Zero Dawn. Avec une suite, un jeu LEGO et un spin-off sur PS VR2, la licence a été pensée pour une franchisation certaine. D'autres projets vidéoludiques sont en cours, mais pas seulement. Si le couperet semble bien définitif pour l'adaptation sous forme de série sur Netflix, une bonne nouvelle devrait réconforter les fans.

PlayStation va mettre le paquet pour Horizon et plusieurs licences

Du 7 au 11 janvier se tient le CES 2025, le premier salon mondial de la technologie qui se tient chaque année à Las Vegas. C'est un rendez-vous primordial, y compris pour le monde du jeu vidéo. Sony et PlayStation y sont évidemment présents. Les annonces ont ainsi plu cette nuit, avec une belle surprise pour les fans de Horizon Zero Dawn, notamment.

Rappelez-vous, l'été dernier, nous apprenions l'annulation de la série Horizon chez Netflix. Les raisons n'avaient pas été développées. Désormais, on sait peut-être pourquoi. De fait, Sony a annoncé cette nuit qu'une adaptation du jeu de Guerrilla était toujours prévue. Toutefois, Horizon Zero Dawn ne sera pas une série, mais un film !

Les détails de ce projet ne sont pas encore connus. On sait simplement qu'il sera co-produit par PlayStation Productions et Columbia Pictures. Aussi, pour le moment, il n'en est qu'à un stade précoce de son développement. C'est Asad Qizilbash en personne qui a eu la primeur de cette annonce :

Imaginez : l'origin story adorée d'Aloy dans un monde futuriste lointain, vibrant, rempli de machines géantes, présentée à vous pour la première fois sur grand écran. Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions, au CES 2025

Il va donc y voir du sang neuf du côté de PlayStation Productions. Horizon n'est pas la seule licence confirmée. D'autres projets qui ont été abordés cette nuit. La série The Last of Us a par exemple précisé sa date de sortie pour sa saison 2, tandis qu'une série d'animation a été annoncée pour Ghost of Tsushima. Enfin, le grand écran fait vraiment de l'œil à Sony. De fait, un film se déroulant dans l'univers de Helldivers est aussi en route !