Le PSVR 2 arrive et PlayStation balance la sauce avec une bande annonce épique pour Horizon VR Call of the Mountain.

Si vous aimez l'univers de Horizon Zero Dawn alors il va être difficile pour vous de bouder Horizon VR : Call of The Mountain soit la déclinaison de l'univers en réalité virtuelle via le PSVR 2. Pour vous en faire une idée, voici une nouvelle bande annonce ci-dessous. Il faut bien admettre que c'est une belle vitrine pour le casque VR de Sony car il devrait s'agir ici d'un véritable AAA. Voyez plutôt :

Une bande annonce de lancement pour Horizon VR

Le titre Horizon VR sera disponible le 22 février 2023 et il a été entièrement conçu pour le PSVR 2, on notera notamment :

Des graphismes 4K HDR.

La technologie audio Tempest 3D : branchez votre casque stéréo et déterminez l'origine des bruits du monde qui vous entoure grâce à la technologie audio Tempest 3D.

La détection du toucher avec la possibilité d'Interagir avec les objets et les environnements du jeu de manière naturelle et intuitive.

Le retour haptique permettant de ressentir la tension de l'arc ou encore les différentes textures de l'environnement

Les gâchettes adaptatives qui permettent de ressentir différents niveaux de force et de tension lorsque vous interagissez avec votre équipement et l'environnement