Après Killzone, le studio Guerrilla a créé une nouvelle licence désormais culte de PlayStation : Horizon. En trois jeux, dont deux principaux, et quelques DLC, la franchise s’est imposée comme une IP forte de la marque et Sony compte beaucoup dessus. On le sait, plusieurs jeux seraient en développement au sein du studio, et visiblement l’un d’eux ne va pas tarder à se montrer, de nouvelles infos viennent de tomber.

Un nouveau jeu Horizon arrive à... l'horizon et avec une surprise !

Il fait l’objet de rumeurs depuis un moment, LEGO Horizon Adventure serait bel et bien une réalité. C’est bilbil-kun, informateur réputé, qui vient de lâcher l’info. Après avoir mis son nez un peu partout, ce dernier nous rapporte qu’il est en mesure de confirmer que non seulement le jeu existe et serait bien édité par Sony (prévisible), mais qu’en prime il sortirait sur PS5 et PC simultanément. Si cela est avéré, ce serait ici une excellente surprise pour les joueurs.

Ce sera visiblement bientôt un jeu video ©LEGO

Sony ne cesse de se développer sur PC et opte pour une politique bien plus agressive que par le passé. On sait par exemple que l’entreprise compte désormais mettre sur PC tous ses jeux service dès le lancement, cela a été confirmé, là où les jeux solo resteraient des exclusivités un bon moment. Une politique qui, peu à peu, se rapproche de celle de la concurrence verte. Xbox n’hésitant plus à déployer ses jeux exclusifs sur console et PC depuis des années maintenant.

Une annonce imminente !

Quoi qu’il en soit, le prochain jeu LEGO Horizon Adventure devrait suivre le pas et atterrir sur PC en même temps qu’une sortie PS5. Le jeu sera justement jouable en coopération et requerra obligatoirement un compte PSN, ce qui signifie d’ailleurs qu’il risque de ne pas être disponible dans tous les pays là encore. Ça pourrait aussi sous-entendre que ce futur jeu serait un jeu service justement, ce qui expliquerait pourquoi il atterrirait sur PC et pourquoi il disposerait d’autant de fonctionnalités en ligne, dont le cross-plateforme.

Enfin, bilbil-kun nous assure que le jeu sera proposé en plusieurs versions, standard et deluxe et qu’une annonce est attendue dans les prochains jours. Oui, pour le Summer Game Fest, bien entendu. On savait que PlayStation n’avait pas tout dévoilé, il est fort probable que ce Lego Horizon soit une des annonces attendues.