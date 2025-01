La licence Horizon va prochainement avoir le droit à une adaptation sur grand écran et la nouvelle a fait beaucoup de bruit, et comment dire...

Il y a peu on apprenait que la franchise Horizon allait s’étendre sur grand écran. Un film est sur les rails et remplace l’ancien projet de série. Ce n’est d’ailleurs pas la seule licence PlayStation à avoir annoncé une nouvelle adaptation puisque l’excellente saga Helldivers aura elle aussi le droit à son film prochainement. Pour le coup, si l’annonce du film Helldivers est bien reçue, ce n’est malheureusement pas le cas du tout pour Horizon. En tout cas, ce sont les avis négatifs et les « haters » que l’on entend le plus sur les réseaux, étouffant les quelques avis pondérés ou positifs.

Une annonce de film qui fait rager certains joueurs

Sony nous enfonce sa licence dans la gorge, le forcing est incroyable, favoritisme… tout un tas d’arguments sont brandies sur les réseaux sociaux, la plupart du temps pour nous rappeler ô combien la franchise « Horizon est aussi mauvaise que son héroïne » et que Sony fait du favoritisme à cause de son nouveau PDG, Hermen Hulst, qui travaillait chez Guerrilla il y a quelques années. Autant d'arguments qui suffisent actuellement à alimenter les commentaires, saupoudrés d’un zeste de conspirationnisme en finition. Cette frange de joueurs est formelle : « Horizon est un bide », c’est « surcoté » et c’est Sony qui brouille les pistes de son succès en en faisant des caisses avec sa franchise.

Un exemple de quelqu'un qui, visiblement, n'aime pas l'actrice Zendaya non plus

Oui, la licence Horizon est un succès et ce n'est pas fini

Étonnantes réactions lorsqu’on sait que la licence Horizon s’est vendue à plus de 32 millions d'exemplaires depuis son lancement en 2017. À l’heure où ces lignes sont écrites, il y a actuellement deux jeux principaux, Zero Dawn et Forbidden West avec un DLC chacun, puis deux spin-offs, Lego Horizon Adventures, fraîchement sorti, ainsi que le jeu VR Horizon Call of the Mountain. Quatre jeux, donc, en huit ans d'existence. On peut mentionner le remaster disponible depuis peu également, mais on reste dans une exploitation relativement convenu finalement, mais qui témoigne d’un franc succès. Un succès qui ne plaît visiblement pas à tout le monde. Dommage pour eux puisque d'autres projets sont en cours. Le film déjà et surtout un jeu multijoueur. Certaines rumeurs ont également déjà suggéré que d'autres jeux et/ou expérience, seraient en préparation...

Malheureusement, les goûts et les couleurs…