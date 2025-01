Le succès d'Horizon Forbidden West a confirmé qu'il faudra compter sur la nouvelle franchise de Guerrilla Games dans les années à venir. C'est l'une des licences PlayStation actuelles les plus lucratives et il est donc inconcevable pour le constructeur, mais aussi pour le studio, de s'arrêter en si bon chemin. Si Aloy reviendra dans un nouveau jeu solo, la franchise compte élargir son audience d'une toute manière qui pourrait tout aussi bien aboutir sur un top... comme sur un immense flop. Mais le studio néerlandais s'affaire pour être à la hauteur des enjeux en cas de carton.

Vers un carton pour le prochain jeu Horizon ? Guerrilla se prépare !

Alors qu'un film Horizon a été annoncé en lieu et place de la série live-action Netflix, un autre projet de la licence donne un nouvel aperçu de ses ambitions. En complément de la prochaine aventure en solo d'Aloy, Guerrilla Games va transposer son univers dans une expérience multijoueur qui pourrait sortir en 2025 sur PS5. Mais également PC dès la sortie. À plusieurs reprises, Hermen Hulst, le PDG de Sony Interactive Entertainment avait ouvert la porte à un lancement simultané pour les productions avec une composante multijoueur.

Au détour d'une offre d'emploi de ce jeu multijoueur Horizon, le studio fait part de ses ambitions. Si le succès n'est pas joué d'avance, en raison du rejet d'une partie des joueuses et joueurs pour les jeux service ou tout bonnement car le titre pourrait ne pas tenir ses promesses à l'image de Concord, Guerrilla Games préfère être positif. En effet, la société recherche actuellement un Senior Platform Engineer qui aurait les connaissances et compétences nécessaires pour gérer une infrastructure capable d'encaisser plus d'un million d'utilisateurs.

Un chiffre un peu trop ambitieux et même un peu présomptueux ? Mieux prévenir que guérir et le studio veut éviter le pire pour son prochain jeu. Même si Guerrilla Games ne peut pas connaître l'éventuel succès du jeu multijoueur Horizon à l'avance, il vaut mieux en effet voir plus large afin de pouvoir offrir une expérience le plus fluide dès le lancement. Car en dehors des potentiels défauts sur les mécaniques ou autres, des serveurs à la ramasse ne sont jamais vraiment bons pour le bouche à oreille, et peuvent même conduire à une fuite de joueurs.

Source : Guerilla Games.