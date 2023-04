Horizon Forbidden West continue de faire parler de lui. Récemment, le second volet de la franchise s’est retrouvé sous le feu de critiques quant à un élément précis de la fin du DLC, qui ne passe pas auprès d’une frange de la communauté. Résultat, Burning Shores se fait détruire sur Metacritic où il est victime de review bombing. Une pratique consistant à sciemment faire baisser la note en masse, souvent sans avoir joué au jeu ou à l’extension, parce qu’un aspect ne plaît pas. Qu’à cela ne tienne, Sony et Guerrilla Games ont de grands projets pour Aloy et la licence Horizon, et ils l’officialisent.

Du changement au sein de Guerrilla Games

Il y a du mouvement du côté de PlayStation. Après le départ d’Hermen Hulst qui avait pris les commandes de PlayStation Studios en 2019, Angie Smets avait été appelée à remplacer l’ancien patron de Guerrilla Games avec Michiel van der Leeuw (directeur technique) et Jan-Bart van Beek (directeur artistique). Trois ans plus tard, celle qui avait également conservé son rôle de productrice exécutive s’en va occuper un poste à responsabilité au sein de PlayStation Studios, mettant ainsi fin à ses 20 ans de carrière au sein de Guerrilla Games.

Un départ qui appelle à un mouvement au sein du studio où ils seront toujours trois à piloter les équipes. Seul Jan-Bart van Beek reste en place, mais il est désormais rejoint par Joel Eschler (directeur de la production) et Hella Schmidt (directrice générale). Son acolyte Michiel van der Leeuw abandonne quant à lui la direction pour se concentrer sur le moteur Decima. Celui-là même qui a alimenté le DLC Horizon Forbidden West Burning Shores et qui servira également de fondation à sa suite. Au détour d’un communiqué de presse, Guerrilla Games a en effet confirmé deux nouveaux projets pour la franchise.

Deux jeux Horizon confirmés

Le troisième volet des aventures d’Aloy teasé depuis un long moment maintenant. Le jeu multijoueur, qui rappelons-le serait un MMORPG, a également été officialisé. « Je ne pourrais être plus heureuse que Joel Eschler et Hella Schmidt rejoignent l'équipe de direction de Guerrilla aux côtés de Jan-Bart van Beek. J'ai une confiance totale en leur leadership pour mener Guerrilla vers un avenir radieux, en développant le monde d'Horizon avec la prochaine aventure d'Aloy et notre excitant projet en ligne », a ainsi déclaré Angie Smets.

Selon les dernières rumeurs en date, Horizon Forbidden West aurait intégrer un mode coopératif finalement abandonné. Guerilla Games aurait tout de même conservé quelques idées pour un projet multijoueur qui s’inscrirait dans la stratégie de Sony visant à créer plus deux jeux-service. Le projet pourrait, aux dernières nouvelles, être co-développé par NCsoft avec qui Sony pourrait conclure un partenariat commercial. Il faudra sans doute s'armer de patience avant de le découvrir.