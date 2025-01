Le MMO Horizon a été annulé, qui n'est pas à confondre avec le multijoueur en développement chez Guerrilla Games, a été annulé avant même son annonce officielle. On ne sait pas si les récentes annulations chez Sony Interactive Entertainment sont l'une des conséquences directes mais le studio en charge du projet, NCSoft, traverse lui-même une période compliquée. À la suite d'une restructuration majeure, plusieurs jeux ont été mis à la poubelle pour ne garder que les plus rentables. Un mal pour un bien ? Il aurait fallu voir le titre en question, mais sur le papier, la franchise avait un potentiel pour embrasser ce genre.

Horizon Forbbiden West interdit dans plusieurs pays

Alors que Guerrilla Games travaille sur un multijoueur et un nouveau jeu pour sa licence démarrée en 2017, Horizon Forbidden West refait parler de lui et pas en bien malheureusement. Malgré les précédents tollés provoqués par une décision impopulaire, Sony réitère une grosse erreur en rendant indisponible cette suite dans plus de 170 pays sur PC. Pour quelle raison, alors même que le jeu est sorti il y a un moment déjà ? Encore et toujours pour le même motif à savoir l'obligation d'avoir un compte PlayStation Network pour y jouer.

De ce fait, Horizon Forbidden West Complete Edition, qui comprend l'extension Burning Shores, a été retiré de Steam en Algérie, au Congo, en Côte d'Ivoire, en République dominicaine, au Maroc, en Lituanie, aux Maldives, au Vietnam ou encore sur le territoire français de Saint-Martin. Si vous ne vivez pas en France, ce changement est détaillé sur la page SteamDB de Forbidden West. En soi, ce choix ne surprend plus désormais étant donné que PlayStation applique cette restriction pour l'ensemble de ses jeux sur PC.

Helldivers 2, God of War Ragnarok ou Horizon Zero Dawn Remastered sont aussi concernés. Mais c'est le timing qui est incompréhensible et qui ne passe pas auprès de certains joueurs. « C'est insensé. Il était normal pour Sony de verrouiller par région ses nouvelles sorties sur PC. Mais Horizon Forbidden West était déjà disponible sur PC depuis l'année dernière. Ils reviennent vraiment sur leur décision pour bloquer leur ancien jeu afin que nous ne puissions pas l'acheter depuis ces pays » indique Kabirdb sur Reddit. « Absolument ridicule »; « Sony n'a rien appris avec Helldivers 2 » peut-on également lire.

Source : SteamDB.