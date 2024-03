Horizon Forbidden West est enfin disponible sur PC après une longue attente et une quantité impressionnante de nouveaux joueurs peuvent y toucher pour la première fois. Un jeu de toute beauté ?

Le portage PC de Horizon Forbidden West, initialement l'un des jeux les plus beaux de la PS5, est désormais une réalité. Adapté par les spécialistes de Nixxes, ce portage vise à reproduire l'expérience console tout en offrant aux utilisateurs PC la flexibilité de personnaliser leur expérience de jeu. Voici les points forts de cette nouvelle version, et apparemment, c'est une très belle surprise et surtout une véritable prouesse graphique. La preuve en vidéo.

Horizon Forbidden West est une jolie claque

Horizon Forbidden West ne semble pas faire les choses moitié sur PC. L'interface utilisateur se veut intuitive, permettant des modifications en temps réel des paramètres graphiques. Cela aide les joueurs à trouver le juste milieu entre qualité visuelle et performance. De plus, une variété d'options d'upscaling et d'anti-aliasing sont disponibles, répondant aux besoins des différents utilisateurs.

La prise en charge des écrans ultralarges et l'absence de bandes noires durant les cinématiques renforcent l'immersion dans les vastes paysages du jeu. Les temps de chargement sont optimisés grâce à l'utilisation de SSD NVMe, bien que le décompression sur GPU ne soit pas activée pour le moment. Les améliorations par rapport à la version PS5 sont mesurées mais significatives, particulièrement en termes de filtrage anisotrope et de détails des textures. La version PC offre également une profondeur de champ de qualité supérieure et une résolution dynamique associée à des technologies comme le DLSS, permettant une meilleure qualité d'image par rapport au mode performance de la PS5.

Les spécifications recommandées semblent appropriées pour atteindre les performances ciblées, notamment en utilisant l'échelle de résolution dynamique pour maintenir un taux de rafraîchissement constant. Bien qu'il y ait des domaines à améliorer, tels que l'intégration de la génération d'images FSR 3 et un contrôle plus dynamique de la résolution, le portage PC de Horizon Forbidden West semble très prometteur. Il offre une expérience fluide et visuellement agréable. Lorsque la configuration respecte celle recommandée par le développeur, le jeu se montre particulièrement fluide. Voyez par vous-même sur le comparatif fait par Digital Foundry.

Les configurations en question :

Minimum (Très Bas) :

Performance moyenne : 720P @ 30 FPS

720P @ 30 FPS Processeur : Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X Mémoire : 16GB RAM

16GB RAM Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB ou AMD Radeon RX 5500XT 4GB

NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB ou AMD Radeon RX 5500XT 4GB Stockage : 150GB SSD space

150GB SSD space OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou supérieure)

Recommandé (Moyen) :

Performance moyenne : 1080P @ 60 FPS

1080P @ 60 FPS Processeur : Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire : 16GB RAM

16GB RAM Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700 Stockage : 150GB SSD space

150GB SSD space OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou supérieure)

Élevé :

Performance moyenne : 1440P @ 60fps / 4K @ 30 FPS

1440P @ 60fps / 4K @ 30 FPS Processeur : Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X Mémoire : 16GB RAM

16GB RAM Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800

NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 Stockage : 150GB SSD space

150GB SSD space OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou supérieure)

Très Élevé :