Horizon Forbidden West, second épisode d’une licence désormais célèbre et très appréciée, a bien failli avoir un mode multijoueur. D’ailleurs, il se dit que Sony planche actuellement sur un jeu de type MMO pour sa PS5. Il y a peu sur la toile, des concepts arts et une vidéo conceptuelle de développement ont leaké. Et les fans ont rapidement déchanté. C'est la douche froide.

Horizon Forbiden West en multijoueur, la fausse bonne idée ?

Parcourir l’Ouest Prohibé en coopération, participer à des chasses de créatures robotisées gigantesques en groupe, ça donne envie sur le papier. Mais difficile de dire si dans les faits, c’est une bonne idée. Pourtant, depuis la création de la licence, le sujet est sur la table des idées. Mieux encore, il se dit qu’un titre du genre serait en développement. Mais à quoi cela pourrait-il ressembler ? On a désormais une petite idée et ça ne donne pas spécialement envie vu d’ici.

Sur plusieurs forums, comme sur Reddit par exemple, des leaks ont été partagés. Des éléments que l’on vous recommandera de prendre avec des pincettes, mais qui nous donne une idée de ce qu’un jeu multijoueur autour d’Horizon Forbidden West pourrait donner.

Les images, une vidéo et des concepts arts, ne reflètent qu’une infime partie d’un projet en cours de développement préliminaire. Toutefois, certaines choses comme la direction artistique presque cartoonesque à la manière d’un Fortnite, ont refroidis les fans.

Le concept art notamment, est bien plus rondouillard et coloré que le jeu d’origine. La D.A s’éloigne très clairement du matériau de base et opte plutôt pour quelque chose de plus aguicheur à l'œil, certainement pour attiser la curiosité d’un plus large public.

La vidéo quant à elle, malgré sa qualité assez moyenne et le fait que ce soit une version en version Alpha peu avancée, laisse entrevoir ici aussi une direction artistique particulièrement colorée et bien plus « cartoon », ce qui ne plaît pas du tout aux fans. Il suffit de jeter un œil sur les commentaires pour s'en convaincre. Bien que certains tempèrent, et à juste titre, puisqu'il ne s'agit ici que de leaks de mauvaise qualité et d'une version très peu avancée du développement. À l'heure où ses lignes sont écrites, plusieurs visuels ont déjà été supprimés de Reddit.

Un jeu service à l'Horizon ?

Ces leaks soulèvent toutefois de nombreuses questions : Sont-ils issus d’un projet abandonné ou est-ce qu’ils ont été utilisés comme base pour un nouveau jeu à venir ?

Le multijoueur a toujours intéressé Guerrilla, que ce soit avec ses anciennes licences, qu’avec Horizon 3 et l’on sait également que Sony cherche à se développer sur le marché des jeux service.

D'après les dernières informations, le constructeur aurait même fait appel à un studio autre que Guerrilla pour son projet de jeu Horizon multijoueur. Et l'on peut repérer sur la vidéo de nombreuses mentions à ce que l'on retrouve dans les MMORPG ou GAAS du genre, comme de l'expérience, plusieurs types de matériaux, des interactions sociales, etc… Il se pourrait donc que l’on finisse bien par avoir le droit à un titre multijoueur ancré d’une manière ou d’une autre dans l’univers d’Horizon Forbidden West.

Une expérience jeu service ou autre chose d'ailleurs, comme le The Last of Us Factions de Naughty Dog qui nous a récemment appris qu’il serait bien plus qu’un simple jeu multijoueur.

Les théories sont ouvertes. Dans tous les cas, les fans eux, ne semblent pas bien convaincus par ce qu’ils ont vu. On souligne toutefois qu’il ne s’agit ici que de leaks d’une version en cours de développement préliminaire et que leur qualité laisse clairement à désirer. Inutile de vous faire un dessin sur ce que ça représente, on se souvient tous de ce qui s’est passé avec GTA 6.