Comme The Last of Us 2, le DLC Burning Shores d'Horizon Forbidden West a été démoli par une partie des joueurs pour un obscur motif. Mais cette fois, il y a eu une réaction bien qu'insuffisante.

Plus d'un an après sa sortie sur PS4 et PS5, Horizon Forbidden West a reçu une belle extension. S'il a eu de bons retours de la part de la presse, certains joueurs ont pris d'assaut Metacritic pour le détruire complètement. La raison ? Un élément scénaristique qui a fait remonter, hélas, des comportements toxiques et condamnables. Le site chargé d'agréger toutes ces notes a pris la parole après cet énième débordement.

Attention SPOILER sur la fin du DLC Burning Shores !!!!!!

Horizon Forbidden West Burning Shores ruiné par des joueurs (SPOILER)

Attention SPOILER sur la fin du DLC Burning Shores !!!!!!

Très vite après la mise en ligne du DLC Burning Shores, des commentaires ont influé sur Internet non pas pour se plaindre de bugs, d'une extension fade ou autre motif qui peut s'entendre, mais pour « dénoncer » une importante « propagande » de PlayStation Studios. Pour cette colère noire de certains joueurs ? À cause de la sexualité du personnage principal, Aloy.

Dans Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, il est fait mention dans certaines situations ou choix de dialogues, de son orientation sexuelle. Mais l'extension Burning Shores confirme très clairement lors d'une séquence avec Seyka, la nouvelle héroïne de ce contenu additionnel, qu'elle embrasse. Et c'est ce baiser qui a valu des commentaires comme « Hey PlayStation, il va falloir régler votre problème d'agenda. Nous sommes dans un divertissement, pas dans un monde rempli d'idées déviantes et malavisées ». Ou encore « C'est fou visuellement, mais qu'en est-il de l'histoire ? Aloy est lesbienne ! Sérieusement, qu'est-ce que vous faites Sony et Guerrilla ? Arrêtez de faire ça avec vos personnages » via (VGC).

En sus de ces propos, la note générale des joueurs a ainsi chuté à 2,9 pour environ 189 avis positifs et plus de 450 avis négatifs. À l'heure de la publication de cet article, elle est remontée à 4.0 pour 617 avis positifs et 978 retours négatifs. Des comportements toxiques dont avait déjà fait l'objet The Last of Us 2 à son lancement pour la même raison. Et même avant la sortie, mais cette fois, sur la base de leaks totalement faux créés par certains.

Face à cet énième review bombing gratuit, qui n'est pas non plus réservé qu'aux productions PS5 comme Horizon Forbidden West Burning Shores, Metacritic est sorti du silence. Le site a réagi avec des premières mesures.

Metacritic sanctionne désormais le review bombing

Metacritic a publié un communiqué suite au review bombing du DLC d'Horizon Forbbiden West. Le site d'agrégateurs de notes prend très au sérieux ce problème et promet maintenant une modération plus stricte afin d'éliminer tout abus. Une première étape.

Metacritic a conscience des critiques abusives et irrespectueuses à l'égard d'Horizon Forbidden West Burning Shores. Nous avons un système de modération pour repérer les violations de nos conditions d'utilisations. Notre équipe passe en revue chaque signalement (y compris les critiques racistes, sexistes, homophobes, les insultes envers d'autres utilisateurs etc.), et en cas de violation, elles sont supprimées. Nous faisons actuellement évoluer nos processus et nos outils afin d'introduire une modération plus stricte dans les mois à venir. Via Eurogamer.

Ça permettra donc de limiter le phénomène, et d'enlever les messages jugés inappropriés, mais ça ne risque de ne pas être suffisant. D'où le besoin exprimé par Metacritic de faire évoluer sa façon de faire et ses outils. Le site pourrait s'inspirer de Steam qui n'autorise que les commentaires de personnes ayant joué aux jeux pour lesquels ils souhaitent émettre un avis.