L’arrivée d’Horizon Forbidden West Burning Shores est imminente. Le 19 avril 2023, les joueurs PS5 pourront replonger dans l’univers singulier de la licence le temps de quelques heures. Guerrilla Games fait néanmoins la fine bouche quant aux informations concrètes sur le DLC, notamment sa durée de vie ou ses nouveautés en termes de gameplay, le studio préférant vanter les mérites de la PlayStation 5 pour justifier l’abandon de la version PS4. Le grand jour se rapprochant, les développeurs offrent un dernier aperçu de l’extension et ça fait clairement envie.

Un trailer de lancement pour le DLC d'Horizon Forbidden West

La campagne de communication autour d’Horizon Forbidden West Burning Shores s’intensifie. Prudent, Guerrilla Games souhaite ne pas trop en dévoiler pour laisser quelques surprises aux joueurs le jour J. On sait que le DLC tirera pleinement parti de son développement sur PS5 et de ses capacités, qu’une nouvelle machine permettra de voler et de plonger dans les fonds marins en un instant, qu’un finisher inédit à base de QTE viendra ponctuer le tout et que la tribu des Quen aura une place centrale dans l’histoire. Dans son périple à Los Angeles, Aloy fera justement la rencontre d’une nouvelle alliée : Seyka. Une soldate pleine d’ assurance et de bienveillance qui est prête à tout pour la survie de sa tribu.

Un nouveau personnage qui accompagnera la chasseuse nora pendant toute la durée de l’histoire et que l’on peut enfin apercevoir dans la bande-annonce de lancement du DLC d’Horizon Forbidden West Burning Shores qui vient fraîchement d'être publiée. La bande-annonce présente succinctement les enjeux narratifs du DLC tout en montrant quelques PNJ et environnements avant de terminer sur une séquence avec l’énorme araignée mécanique, qui s’annonce déjà comme le boss final de cette extension. Guerrilla Games a par ailleurs promis un combat spectaculaire sans doute contre ce même ennemi. Rendez-vous le 19 avril 2023 en exclusivité sur PS5 pour en avoir le cœur net. Pour mémoire, Horizon Forbidden West Burning Shores ne coûtera que 19,99€.