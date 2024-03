La sortie prochaine de Horizon Forbidden West Complete Edition pour PC, prévue pour le 21 mars, suscite l'excitation dans la communauté des joueurs. Julian Huijbregts, spécialiste de la communauté en ligne chez Nixxes Software, a révélé les spécifications nécessaires pour profiter au mieux de cette nouvelle aventure d'Aloy sur PC. Les configurations, allant du très bas au très haut, visent à déterminer ce dont vous avez besoin pour faire tourner le titre dans les meilleures conditions.

Horizon Forbidden West, une configuration de titan pour y jouer ?

Voici une analyse détaillée des configurations requises selon les différents niveaux de qualité graphique :

Minimum (Très Bas) :

Performance moyenne : 720P @ 30 FPS

720P @ 30 FPS Processeur : Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X Mémoire : 16GB RAM

16GB RAM Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB ou AMD Radeon RX 5500XT 4GB

NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB ou AMD Radeon RX 5500XT 4GB Stockage : 150GB SSD space

150GB SSD space OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou supérieure)

Recommandé (Moyen) :

Performance moyenne : 1080P @ 60 FPS

1080P @ 60 FPS Processeur : Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire : 16GB RAM

16GB RAM Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700 Stockage : 150GB SSD space

150GB SSD space OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou supérieure)

Élevé :

Performance moyenne : 1440P @ 60fps / 4K @ 30 FPS

1440P @ 60fps / 4K @ 30 FPS Processeur : Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X Mémoire : 16GB RAM

16GB RAM Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800

NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 Stockage : 150GB SSD space

150GB SSD space OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou supérieure)

Très Élevé :

Performance moyenne : 4K @ 60 FPS

4K @ 60 FPS Processeur : Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X Mémoire : 16GB RAM

16GB RAM Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900XT

NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900XT Stockage : 150GB SSD space

150GB SSD space OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou supérieure)

Les paramètres personnalisables incluent la qualité des textures, le niveau de détail, les ombres, l'eau, le terrain et plus encore, avec des curseurs pour ajuster le champ de vision et les effets visuels comme le flou de mouvement et le grain de film. Cette gamme de configurations révèle que Horizon Forbidden West Complete Edition peut s'adapter à différents matériels, mais les paramètres plus élevés nécessiteront des composants assez onéreux. Même si ça reste tout de même dans l'ensemble moins gourmand que que l'on aurait pu penser. Une Nvidia RTX 3070 pour du 1440p ou de la 4K/30 FPS, c'est quand même une bonne nouvelle

Enfin, notons que l'édition complète comprend le jeu de base et l'extension Burning Shores ainsi que le contenu bonus suivant :

Le tout sera disponible sur Steam et dans Epic Games Store.