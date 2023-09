Après le gros succès de Zero Dawn, Horizon Forbidden West est l'épisode de la confirmation pour Guerrilla. Malgré la polémique insensée autour des poils d'Aloy, l'exclu Sony a surtout fait parler d'elle pour ses qualités, et heureusement. Bien sûr, ce qui saute aux yeux en premier, ce sont ses graphismes, qui en font tout simplement l'un des plus beaux titres disponibles sur PS5. Le jeu est particulièrement apprécié et Sony ne semble pas en avoir tout à fait fini avec lui.

Une bonne nouvelle pour les fans d'Horizon Forbidden West

Qu'est-ce que Guerrilla réserve aux joueurs après Horizon Forbidden West ? Avant une potentielle suite, le studio veut visiblement choyer son dernier titre. Si l'on en croit la fuite de l'IMDA, l'organisme de classification des jeux vidéo à Singapour, un certain Horizon Forbidden West Complete Edition pourrait bientôt voir le jour. Le titre n'apparaît plus sur le site de l'agence gouvernementale, mais Internet n'oublie pas. Un utilisateur de ResetEra a réussi à immortaliser cette découverte. En général, quand un jeu est classifié, il finit toujours par débarquer, plus ou moins rapidement. Récemment, c'était le cas de Borderlands Collection : Pandora's Box, que l'organisme sud-africain avait enregistré avant l'annonce officielle quelques jours plus tard.

Cette nouvelle édition d'Horizon Forbidden West devrait donc comprendre le jeu de base avec son DLC Burning Shores, comme celle d'Horizon Zero Dawn en son temps. D'ailleurs, notez que l'édition complète du premier épisode était sortie plus de trois ans après le jeu original. On peut imaginer qu'il faudra attendre bien moins longtemps avant le lancement de celle d'Horizon Forbidden West si un organisme l'a déjà classifié. Peut-être que cette nouvelle édition du jeu s'accompagnera d'une annonce quant au portage PC ? Rien est moins sûr.

Et Horizon 3 dans tout ça ?

Vous auriez préféré avoir des nouvelles concernant d'Horizon 3 ? On vous comprend, mais il va falloir faire preuve d'un peu de patience. Guerrilla a confirmé officiellement travailler sur la prochaine aventure d'Aloy en avril dernier, au moment de la sortie du DLC d'Horizon Forbidden West. Dans la foulée, le directeur narratif Ben McCaw indiquait que le studio n'avait pas encore réfléchi au traitement du personnage de Sylens après la disparition tragique de Lance Reddick, qui l'incarnait depuis le premier opus.

Rappelons qu'un jeu multijoueur dans l'univers d'Horizon est aussi en développement en même temps que cette suite. En début d'année, des images du projet avaient même fuité, suscitant quelques inquiétudes chez les joueurs. Au-delà de ça, le patron de l'entreprise Jan-Bart van Beek dévoilait récemment que 16 « plans » autour d'Horizon étaient en préparation. Cela ne concerne probablement pas que des jeux mais aussi des projets parallèles comme la série TV Horizon 2074 de Netflix.