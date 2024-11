La nouvelle a touché la communauté des fans de Horizon : l’acteur légendaire Lance Reddick, qui incarnait Sylens dans les jeux, est décédé en mars dernier. Sa voix puissante et mystérieuse restera gravée dans les mémoires, et son absence a laissé un grand vide. Aussi bien dans le cinéma comme dans la saga John Wick, que dans les jeux comme la licence Horizon.

Une nouvelle voix pour le futur d'Horizon

Ainsi, pour poursuivre l’histoire de Sylens, Guerrilla Games a annoncé que Tim Russ, un acteur chevronné, prêterait désormais sa voix au personnage dans Lego Horizon Adventures, une adaptation Lego de la saga Horizon. Russ a déjà une solide expérience dans le jeu vidéo, avec des rôles dans Starfield et The Last of Us Part 2. Toutefois, Guerrilla n’a pas encore confirmé s’il incarnera Sylens de manière définitive dans les prochains jeux de la série. Notamment le très attendu Horizon 3.

Lego Horizon Adventures, disponible depuis le 14 novembre 2024 sur PS5, PC et Nintendo Switch, marque un tournant. En collaboration avec Studio Gobo, Guerrilla Games revisite l’univers d’Aloy dans un style Lego, plus léger et familial. Exit le réalisme des opus principaux : ici, tout est en briques colorées et les paysages sont peuplés de créatures robotiques en Lego. Le jeu conserve toutefois les thèmes essentiels de la série, comme la préservation de la nature et la quête d’identité d’Aloy, tout en rendant l’expérience plus accessible à tous.

Un hommage émouvant à Lance Reddick

En guise d’hommage à Lance Reddick, Guerrilla Games a intégré un mémorial dans l’extension Burning Shores de Horizon: Forbidden West. Un geste touchant qui a ému les fans du monde entier. Sylens était un personnage clé dans l’univers, et son rôle semblait destiné à se développer dans les futures intrigues de la série. Il est encore incertain comment le personnage évoluera dans les prochains opus, surtout avec l’arrivée d’un nouvel acteur pour la voix de Sylens. On espère que Horizon 3 en profitera.

Source : Studio Gobo