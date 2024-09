Décidément, PlayStation et ses productions font grandement parler ces derniers temps. Il faut dire que l'annonce de la PS5 Pro, puis le State of Play, ont mis et remis en avant tout un tas de jeux. Parmi elles, il y a bien sûr les Horizon de Guerrilla Games. L'annonce d'un remaster des premières aventures d'Aloy est l'occasion de se rappeler que d'autres projets autour de la licence sont prévus. Horizon 3 ne serait pas le seul, alors il se pourrait bien que les nouvelles rumeurs ne fassent pas que des heureux.

Horizon 3 se fait attendre chez PlayStation

La licence Horizon s'est tout de suite imposée dans le paysage des exclusivités PlayStation. Avec une identité bien marquée, Zero Dawn a convaincu un large public en 2017. Il faut dire qu'il y a quelque chose de singulier dans l'histoire d'Aloy et ce monde post-post-apocalyptique qui allie retour à des civilisations bien moins avancées, mais devant cohabiter avec des machines géantes imitant, pour la plupart, des créatures préhistoriques.

Cette recette gagnante a permis de donner lieu à un premier DLC, The Frozen Wilds. Mais, surtout, la licence a commencé à se développer et de nombreux projets ont vu ou vont voir le jour. Ainsi, à ce jour, nous avons eu droit à une suite directe, Horizon Forbidden West, qui a eu droit à son propre DLC. En plus, un spin-off, Call of the Mountain, est également paru sur le PS VR2.

Key art de Forbidden West. © Guerilla Games / SIE

Désormais, les fans attendent un troisième opus des aventures d'Aloy. Pour autant, il va leur falloir faire preuve de patience. De fait, un autre projet est également dans les cartons chez Guerrilla Games. Or, à en croire le journaliste Jason Schreier, « Horizon Online est leur prochain projet ». Cela signifie que l'opus multijoueur serait toujours prévu et devrait sortir avant Horizon 3.

Ainsi, malgré le flop colossal de Concord et l'annulation de The Last of Us Online chez PlayStation, Horizon Online devrait bien voir le jour. Tout cela porte à croire que l'éditeur porte une confiance solide dans le projet de Guerilla. À moins que le titre soit déjà trop avancé pour être mis à l'arrêt. Toujours est-il que cela est une bonne nouvelle pour les équipes. Leur réalisation verra vraisemblablement le jour.

Cependant, c'est un moins bonne nouvelle pour les fans qui attendent Horizon 3, « beaucoup de gens travaillent » sur le multijoueur selon Schreier. Dès lors, le troisième opus principal n'arriverait que bien plus tard. Voilà qui risque de faire de nombreux déçus, impatients d'y jouer.