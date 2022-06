La série Netflix Horizon Zero Dawn / Horizon Forbidden West s'appellera bien Horizon 2074. La précédente rumeur se confirme et voici ce que l'on sait sur cette adaptation PlayStation Productions.

Le nom de la série Horizon Zero Dawn / Horizon Forbidden West a donc été confirmé : ce sera Horizon 2074. On a fait un point sur les premières informations officielles et la rumeur qui se vérifie aujourd'hui.

Horizon 2074, la série Netflix Horizon Forbidden West

Le journaliste Jeff Grubb avait raison, la série télévisée basée sur l'univers d'Horizon Zero Dawn et sa suite Horizon Forbidden West se nomme Horizon 2074. C'est ce qui est inscrit noir sur blanc sur le site de la DGC Ontario, une organisation syndicale qui représente les différents métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Ça appuie les précédents dires de Grubb selon lesquels le show TV sera tourné à Toronto, comme la série The Last of Us, en raison des conditions financières attractives. La directrice artistique Michele Brady (The Expanse, Saw 2) et l'assistant réalisateur Jack Boem (The Boys, Resident Evil: Welcome to Raccoon City) font partie de l'équipe chargée de l'adaptation.

Un remake des deux jeux ?

Horizon 2074 ne serait pas un reboot, remake ou une réinterprétation de l'histoire des jeux. Au contraire, la série Netflix se déroulerait en parallèle des titres et expliquerait certains événements qui ont lieu en même temps que le voyage d'Aloy. Nous devrions également être sur deux lignes temporelles. La première qui se passe à l'époque de Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West. La seconde, quant à elle, serait là pour nous raconter la chute du monde tel qu'il était jadis.

Pas de date de sortie encore mais c'est le géant Netflix qui a décroché le contrat auprès de PlayStation Productions.