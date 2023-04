Genshin Impact laissera une trace dans l'histoire du jeu vidéo. Le titre du studio chinois miHoYo sorti en septembre 2020 sur PC, PS4, Android et iOS redéfinit la notion de jeu-service, un terme qui attire autant qu'il ne fait grincer des dents une partie du public. La générosité du free-to-play en matière de contenu et sa trame principale extrêmement développée pour un jeu du genre font de Genshin Impact une œuvre culte. Le gacha vient de dépasser les 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en un peu plus de deux ans. MiHoYo compte bien continuer à exploiter Genshin Impact, mais peut désormais compter sur un autre titre majeur pour générer de belles recettes : Honkai Star Rail. Ce nouveau RPG, d'ores et déjà disponible sur PC, iOS et Android ne manque pas d'arguments pour séduire les joueurs.

Honkai Star Rail se distingue de Genshin Impact

Honkai : Star Rail est un jeu de rôle tactique issu de la série Honkai de miHoYo. Le studio délaisse donc l'action en temps réel pour des combats au tour par tour, mais incorpore tout de même de nombreuses mécaniques présentes dans Genshin Impact à son nouveau titre. Pour commencer, le modèle économique sera le même que pour son blockbuster, à savoir un free-to-play avec microtransactions. Passer à la caisse permettra d'obtenir armes et personnages exclusifs. Le public pourra parcourir un immense monde ouvert composé de donjons. Au niveau de sa direction artistique, Honkai : Star Rail se démarque quelque peu de Genshin Impact. Ici, nous sommes plongés dans une ambiance space fantasy, oubliez donc les décors particulièrement verdoyants du jeu de 2020. Voici ce qu'indique miHoYo sur l'univers et l'histoire d'Honkai : Star Rail.

Avec un Stellaron implanté dans son corps, le ou la protagoniste met courageusement le cap vers la galaxie afin de dévoiler la vérité autour du mystère du Cancer de tous les mondes. Les joueurs et joueuses pourront explorer un univers vaste aux cultures, décors et paysages uniques. À commencer par la Station spatiale Herta, qui vous apportera la connaissance nécessaire pour aborder votre voyage imminent. Vous arriverez ensuite à Jarilo-VI, une planète recouverte de neige aux multiples dangers et conflits, puis sur le Luofu de Xianzhou, un vaisseau de guerre silkpunk abondant de fantasy orientale où le développement et les discussions sont centrés sur le sujet de l'immortalité.

Sur Metacritic, les quelques tests déjà parus devraient donner envie au public de foncer sur le jeu.

© miHoYo

Les joueurs PlayStation vont devoir patienter

Honkai : Star Rail est disponible dès maintenant sur PC, iOS et Android. À sa sortie, le jeu propose déjà énormément de contenu, ce qui devrait ravir les amateurs de JRPG. Et pas besoin de faire sauter son livret A pour profiter du free-to-play. Les développeurs chinois indiquent que les versions PlayStation sont en cours de développement, sans plus de précision sur la période de sortie. À l'instar de Genshin Impact, qui sera bientôt adapté en anime, Honkai : Star Rail ne devrait sortir ni sur Nintendo Switch, ni sur Xbox. Rappelons que d'ici quelques mois, miHoYo devra faire face à un nouveau concurrent sur son marché : Blue Protocol.