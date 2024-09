Ce qui est bien avec le jeu vidéo, c’est que, quoi qu’on en dise, on arrive encore à être surpris. Sans crier gare parfois, des jeux sortent de nulle part et font l’effet d’une bombe. D’ailleurs, c’est souvent sur la scène indépendante que ça se passe, puisque les développeurs osent davantage que chez les grosses productions. En ce moment, c’est d’ailleurs un jeu PC qui fait son petit effet, Hollowbody, une lettre d’amour aux survival horror des années 2000, qui fait déjà plus de bruit que Silent Hill 2 Remake.

Hollowbody, la pépite parfaite en attendant Silent 2 Remake

Le monstre de la Bloober Team arrive bientôt, Silent Hill 2 Remake est dans son rush final avant sa sortie le 8 octobre prochain sur PS5. Mais dans son ombre rampe actuellement Hollowbody, un jeu d’horreur à la fois visuel et psychologique qui se joue des codes éculés des jeux du genre que l’on retrouvait dans les années 2000. Resident Evil ou même Silent Hill justement en sont de fiers représentants. Hollowbody s’en inspire grandement, et ça marche.

Actuellement, le jeu est un carton sur Steam. Il ne dure que 4 heures (intenses, nous dit-on) et il coûte 16 €, trois fois rien. On y incarne une jeune femme, Mica, adepte du marché noir, qui va partir à la recherche de son partenaire disparu dans les ruines d’un passé dont peu se souviennent. C’est dans ce décor de désolation, une bourgade anglaise abandonnée depuis des années, que notre héroïne devra survivre et tout tenter pour retrouver son camarade.

Les premiers retours de la presse sont unanimes : c’est une petite pépite de l’horreur parfaite en attendant Silent Hill 2 Remake. De notre côté, nous sommes en plein dedans et Hollowbody tient bien ses promesses. Il est redoutablement efficace et prend aux tripes très rapidement. Avis aux amateurs du genre donc.

Hollowbody n’est actuellement disponible que sur PC via Steam ou encore GOG.