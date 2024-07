Vous en avez marre d'attendre Hollow Knight Silksong, et vous cherchez un remplaçant pour patienter ? Bō: Path of the Teal Lotus pourrait combler votre besoin à bien des égards.

Hollow Knight Silksong n'est pas mort et va même bien d'après le playtester en chef du jeu. Malgré le silence assourdissant de la Team Cherry, le développement se déroule le plus normalement du monde. Mais tout de même, en dépit des signaux envoyés par les organismes de classification, il n'y a toujours pas de date de sortie. Cette suite, annoncée en 2019, a (encore) été reportée l'année dernière, sans aucune fenêtre de lancement. Le champ est donc libre et un studio indépendant en profite.

Bō: Path of the Teal Lotus, l'enfant d'Okami et d'Hollow Knight

Des millions de joueuses et joueurs attendent désespérément Hollow Knight Silksong, en croisant les doigts pour que le jeu ne finisse pas par être annulé. D'après les retours du studio, ce ne sera pas le cas, mais sait-on jamais. C'est l'un des metroivania les plus attendus de cette dernière décennie, mais d'autres jeux ont investi ce terrain avec réussite à l'image de Tales of Kenzera ou encore de Prince of Persia the Lost Crown. Et vous allez peut-être pouvoir ajouter Bō: Path of the Teal Lotus à la liste, qui sort ce mercredi 17 juillet sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

Bo Path of the Teal Lotus est un metroivania qui ressemble furieusement à un mariage entre Hollow Knight et le jeu d'aventure Okami de Capcom, notamment pour la direction artistique. Le folklore japonais est d'ailleurs au centre du soft. Mais comme expliqué par Chris Stair, directeur de Squid Shock Studios, ce nouveau titre est un peu spécial. L'idée était de « créer un rythme » avec le système de combat et de mouvement.

« Bō ne peut pas faire de double saut à la base, vous devrez donc apprendre à « rebondir ». Quand Bō frappe un objet ou un ennemi avec son bâton d’Équinoxe tout en étant en l’air, il se met à briller, ce qui indique qu’il peut faire un saut supplémentaire en l’air. Si il frappe encore quelque chose après le second saut, il brille à nouveau, ce qui lui permet de faire un troisième saut et ainsi de suite » explique Chris Stair dans un billet du PlayStation Blog. Évidemment, au fur et à mesure, comme dans Hollow Knight ou autre, le personnage de Bō: Path of the Teal Lotus recevra de nouvelles techniques de déplacements et des compétences pour éliminer les ennemis.