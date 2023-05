Hollow Knight est paru il y a déjà six ans. Sa suite, sous-titrée Silksong, a été annoncée il y a quatre ans. Et pourtant, depuis, le silence est quasiment complet. Les joueurs impatients tentent donc de tuer le temps comme ils le peuvent. Un internaute a par exemple partagé sa propre version du titre de Team Cherry sur Reddit, avec une démo impressionnante. Mais c'est d'un projet encore plus époustouflant que nous allons vous parler aujourd'hui.

Hollow Knight plus vivant que jamais

L'attente de Hollow Knight : Silksong est interminable, alors pourquoi ne pas redécouvrir le premier opus sous un jour nouveau ? Un mod en gestation depuis longtemps est enfin disponible au téléchargement. Celui-ci donne véritablement un coup de neuf à l'exigent metroidvania, mais il ne touche pas à son aspect graphique. Non, c'est plutôt l'aspect sonore qui est ici bouleversé. Le mod "Hallownest Vocalized" ajoute en effet des doublages à l'ensemble des personnages du jeu !

Et encore, il s'agit ici d'une description réductrice de celui-ci. En plus des PNJ alliés, des ennemis et des boss, même les entrées du journal ou encore les descriptions d'items, sont doublées en anglais. Pour cela, il faut remercier plus d'une centaines de fans, qui ont posé leur voix bénévolement, le temps de quelques lignes ou bien tout au long de l'aventure. Ce mod s'offre même un trailer de lancement épique, bien qu'il ne soit pas officiel. En description, une liste de l'ensemble des personnes ayant travaillé sur le projet est disponible afin de les créditer. Si vous maîtrisez un minimum l'anglais, on ne peut donc que vous conseiller de tenter l'aventure doublée. Le travail effectué sur cette "nouvelle version" de Hollow Knight est bluffant et donne véritablement vie à l'univers.

Sur PC, les jeux moddés sont monnaie courante. Mais certaines joueurs, tels que l'auteur de ces lignes, ont du mal à s'en sortir en informatique dès qu'il s'agit de trifouiller dans des dossiers. Voici donc la marche à suivre, en trois étapes, pour installer le mod Hallownest Vocalized sur Hollow Knight !

D'abord il faut posséder une version légale de Hollow Knight sur PC. Le titre est disponible à l'achat sur Steam. Les versions piratées ne sont pas compatibles avec le mod.

Téléchargez le Scarab Mod Launcher, disponible ici : https://github.com/fifty-six/Scarab/releases/latest.

Si vous avez besoin d'une présentation détaillée du launcher, un guide vidéo est disponible en cliquant sur le lien suivant (en anglais) : https://youtu.be/z35cFvU0McQ.

Ouvrez Scarab Mod Launcher et utilisez tapez "Hallownest Vocalized" dans la barre de recherches.

Cliquez sur "Install".

Attention, nous rappelons que ce mod n'est disponible qu'en anglais !

Quant à Hollow Knight : Silksong, on espère avoir des nouvelles bientôt. On sait simplement qu'il nous mettre aux commandes d'un nouveau personnage et qu'il reprendre en grande partie la formule de son prédécesseur. Il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.