Si l'on connait déjà bien la salle commune de Gryffondor pour l'avoir vu sous de nombreuses coutures dans les films ainsi que la salle commune de Serpentard que l'on a pu apercevoir dans le deuxième film, les lieux des autres maisons restent mystérieuses. Heureusement cette série de nouvelles vidéos d'Hogwarts Legacy permettent enfin d'en savoir plus sur Poufsouffle et Serdaigle.

Hogwarts Legacy devrait ravir les fans

On peut par exemple découvrir la très majestueuse salle commune des Serdaigles toute en finesse et en raffinement qui se trouve dans une vaste pièce circulaire. Comme cela est décrit dans les livres, dans une alcôve face à la porte se dresse une haute statue de marbre blanc (celle de Rowena Serdaigle).

Mais ce n'est pas tout, puisqu'on peut aussi enfin voir la salle des Poutsouffles. C'est la seule dont on ne connait quasiment aucun détails à la fois dans les films et dans les livres Harry Potter malgré quelques indices. Hogwarts Legacy a fait le choix d'en faire une représentation très florale. Celle-ci ne se trouve pas dans une tour en hauteur mais au ras du sol au niveau des cuisines de Poudlard. Et bonne surprise on y accède en passant par un tonneau.

Dans Hogwarts Legacy vous aurez le choix de choisir votre maison et évidemment cela va impacter ce type de lieu à visiter. Pour mémoire, le jeu est prévu pour le 10 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Quel sera votre choix de maison dans Hogwarts Legacy ?