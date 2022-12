Alors qu’un showcase est attendu sur Twitch et Youtube dès ce 14 décembre à 19h chez nous, Hogwarts Legacy vient de calmer les ardeurs des fans sur Twitter en annonçant une bien mauvaise nouvelle.

Hogwarts Legacy va rater le quai 9 3/4

Si le jeu est toujours attendu sur PS5, Xbox Series et PC dès le 10 février 2023 (avec un accès anticipé de 3 jours pour les éditions spéciales), les joueurs PS4, Xbox One et Switch devront encore attendre… et un petit moment.

Sans donner trop d’explications, les développeurs ont en effet annoncé qu’ils reportaient les versions old gen et Switch de leur jeu.

Pour jouer à Hogwarts Legacy sur PS4 et Xbox One, il faudra désormais patienter jusqu’au 4 avril 2023 tandis que les joueurs Nintendo Switch ne pourront y jouer qu’à partir du 25 juillet 2023. Plusieurs mois de retard qui sont en partie dus à une volonté de peaufiner davantage le jeu, évidemment.

Le truc, c’est que sur la toile, beaucoup de joueurs commencent à perdre confiance. Le spectre de Cyberpunk 2077, véritable catastrophe sur consoles old gen (et new gen on ne va pas se mentir) n’est pas si loin et les fans s'inquiètent. D'autant plus que le jeu a déjà subi un report, Hogwarts Legacy était en effet initialement attendu pour 2021 avant que Warner n'en décide autrement.

Le studio se veut néanmoins rassurant et affirme que les équipes sont au taquet pour proposer le meilleur jeu possible sur toutes les plateformes. On attendra pour voir, déjà, rendez-vous demain pour le showcase.