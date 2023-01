Il n’est pas encore sorti que Hogwarts Legacy crée déjà l’événement. Bien que beaucoup tentent de lui mettre des bâtons dans les roues en l'attaquant sur Steam ou souhaitent carrément le voir être boycotté, le jeu est d’ores et déjà un carton sur PC. Malheureusement, certains sont déjà en train de déchanter en voyant les configurations requises pour en profiter pleinement. Il va falloir casser la tirelire si vous espérez y jouer dans les conditions les plus optimales.

Sur le papier, Hogwarts Legacy s’annonce comme étant un vrai monstre technique, particulièrement gourmand si l’on souhaite y jouer dans sa version recommandée ou supérieure. Et si vous espériez jouer en 4K, allez donc vendre votre voiture ou faire un prêt. C’est une 3090 Ti ou une 7900 XT sinon rien.

Hogwarts Legacy en 720p et en 1080p, ça passe

Avec les options au minimum, Hogwarts Legacy s’ouvre à la plupart des machines actuelles. Le studio nous affirme que le jeu tourne en 720p 30fps, avec toutes les options au minimum, sur des machines équipées d'une GTX 960 ou d’une RX 470 et d’un processeur I5 6600 ou d’un Ryzen 5 1400. Même constat pour jouer en 1080p 60fps avec les options en élevé cette fois, où le jeu demande au minimum une GTX 1080, ou une RX 5700, couplée à un I7 8700 ou un Ryzen 5 3600. Des configurations plutôt « petites », bien qu’on nous demande tout de même 16Go de RAM.

Là, ça va

Par contre en 1440p ou en 4K, ça pique

En revanche, si vous souhaitez jouer en 1440P 60fps, il va falloir faire monter les enchères. Ici, Hogwarts Legacy demande une RTX 2080 Ti ou équivalent et un I7 10700K (ou équivalent) ainsi que 32Go de RAM. Pour la 4K à 60fps, ce sera carrément réservé à ceux qui auront pu mettre la main sur des RTX 3090 Ti ou des RX 7900 XT à des prix corrects (ce qui est encore difficile de nos jours). Ici aussi, le studio nous recommande 32Go de Ram et un processeur I7 10700K ou équivalent. En d’autres termes, ce n’est clairement pas à la portée de toutes les bourses puisque l'on parle de configs PC avoisinant les 2000 € au bas mot.

En revanche, bonne nouvelle, le jeu n'est pas bien gros comparé aux autres standards actuels et ne pèse qu'environ 85Go. C'est toujours ça de pris.

Là, ça ne va plus

Les fans sont déjà inquiets

À peine partagées sur Twitter, les configurations PC requises font déjà débat auprès des joueurs. Le jeu est plutôt gourmand et certains fans déclarent avoir d’ores et déjà annulé leur précommande sur Steam. De plus, beaucoup se posent des questions quant au portage sur PS5 et Xbox Series. Si le jeu demande déjà une solide configuration pour tourner ne serait-ce qu’en 1440p, qu’en est-il sur nos consoles qui sont censées afficher de la 4K ?

Les joueurs commencent déjà à sentir que les versions PS5 et Xbox Series d'Hogwarts Legacy seront gravement downgradées pour qu’elles puissent espérer tourner correctement.

De nombreuses questions sur l'optimisation reviennent également et les joueurs craignent que Hogwarts Legacy ne finisse par faire un lancement chaotique comme The Callisto Protocol, dernier jeu à avoir subi de gros problèmes techniques à sa sortie.

Inutile de vous dire que le report des versions Xbox One, PS4 et Nintendo Switch fait également jaser sur les réseaux sociaux, d'autant plus maintenant.

Hogwarts Legacy est sous le feu des projecteurs depuis son annonce et désormais, les fans craignent le pire pour la plupart. À tort ou à raison ? Verdict le 10 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.