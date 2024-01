C’est incontestablement l’un des plus gros jeux de l’année 2023, Hogwarts Legacy a tout fait exploser à sa sortie. Véritable rêve de gosse pour beaucoup de "Potterheads", les fans de la franchise, Hogwarts est un jeu d’action-aventure teinté de RPG qui propose aux joueurs de vivre la vie d’un étudiant de Poudlard, la fameuse école de sorciers. On peut ainsi se créer son propre héros, enfiler une cape, jouer de la baguette ou encore chevaucher un balai magique, le tout en découvrant un monde ouvert fantastique très fidèle à l’univers de la très contestée J.K Rowling. Un vrai jeu Harry Potter, celui que tout le monde attendait.

Hogwarts Legacy est un carton et ouvre la porte à une tonne de projets

Le résultat est sans appel, le carton est colossal et ça continue toujours. Avec une sortie au mois de février, Hogwarts Legacy a cumulé plus de 22 millions d'unités vendues en 2023, dont 2 millions durant la période de fête. Plus de 12 millions d'unités au premier mois de son lancement. Inutile de dire que Warner se frotte vivement les mains et l’éditeur compte bien s’engouffrer dans la brèche. L’entreprise prépare déjà la suite et plusieurs jeux Harry Potter devraient prochainement débarquer. Il y a déjà « le jeu de Quidditch ultime » qui arrivera prochainement, Quidditch Champions, jeu multijoueur à la direction artistique attractive. L’objectif ici sera assurément de se créer une base de fans et de les fidéliser sur le long terme.

Un jeu service multijoueur fait pour durer. Mais ce n’est pas tout. Un Hogwarts Legacy 2 devrait très certainement pointer le bout de son nez dans les années à venir, il serait très étonnant que ce ne soit pas le cas. Mais bien d’autres projets sont également en chantier. Interrogé sur le sujet par Variety, le Président de Warner, David Haddad, a simplement teasé en affirmant que les projets à venir seront très intéressants et « permettront aux fans de faire partie de cet univers, de ces histoires et de ces personnages avec toujours plus d'immersion ». On devrait donc s’attendre à des expériences toujours plus profondes dans l’univers de Harry Potter. Quoi qu'il en soit, on n’a pas fini de manger de la magie. Mais pour l’heure, il n’y a que Hogwarts Legacy, le jeu est disponible sur absolument toutes les plateformes, pas de jaloux.