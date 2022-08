L'un des jeux les plus attendus à savoir Hogwarts Legacy fait tourner bien des têtes et vous devriez avoir le droit à une présentation très bientôt.

Le trublion Geoff Keighley vient de dévoiler sur son compte Twitter officiel l'une des World Premiere de la soirée d'ouverture de la Gamescom... Et il ne s'agit ni plus ni moins que du très (très très très) attendu Hogwarts Legacy alias le jeu Harry Potter.

Enfin de nouvelles informations pour Hogwarts Legacy

Ne manquez pas un nouveau coup d'oeil exclusif sur Hogwarts Legacy lors de la gamescom Opening Night Live, le mardi 23 août prochain.

C'est donc à partir de 20h00 le 23 aout que nous aurons l'occasion d'en savoir plus sur le jeu. Nous ne savons pas encore quelle forme va prendre le show et si nous aurons l'opportunité d'avoir le droit à de nouveaux extraits de gameplay.

Hogwarts Legacy est un RPG vous permettant d'incarner un sorcier faisant son entrée à Poudlard. Il devrait offrir la possibilité de visiter de nombreux lieux qui sont dans les livres et dans les films. Bien que l'histoire se déroule avant les aventures d'Harry Potter.

Pour mémoire, suite à un communiqué d'Avalanche Software, Hogwarts : L'Héritage de Poudlard repousse sa sortie au 10 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La raison officielle est que l'équipe de développement à besoin de plus de temps pour proposer une version parfaite