Si vous avez envie de redécouvrir Hogwarts Legacy (sur PC) de la plus belle des manières alors voici un contenu qui est fait pour vous puisqu'il permet d'apporter un joli boost graphique à l'ensemble. Il s'agit du mod Ultra Plus Ultimate Visual qui ajoute une somme considérable de nouveaux effets tout en améliorant ceux existant. Voyons de quoi il s'agit.

Hogwarts Legacy plus beau que jamais

Dans un premier temps et pour vous faire une idée de ce que devient Hogwarts Legacy avec ce mod, voici une vidéo comparative avant/après qui donne un bel aperçu de ce qu'il est possible de faire. Le rendu saute au yeux et tout est globalement plus fin et plus réaliste dans sa mise en scène. C'est encore plus bluffant dans les extérieurs. Par contre on vous conseille sérieusement d'avoir une solide configuration pour y jouer.

Et voici maintenant la liste des nouveautés et améliorations :

Amélioration de l’illumination globale, qui rend les scènes plus lumineuses et plus réalistes, en utilisant le ray tracing ou le SSGI.

Les réflexions sont maintenant plus nettes et plus précises, grâce au ray tracing

Le ray tracing en lui même qui permet d’avoir des effets de lumière et d’ombre plus réalistes, ainsi que l'eau par ray tracing, les ombres, et l’intégration du ray tracing avec les particules.

Amélioration de l’occlusion ambiante qui ajoute de la profondeur et du contraste aux scènes

De meilleures textures, qui sont plus détaillées

Le ciel et les nuages sont plus beaux et plus cohérents avec l’éclairage du jeu

De nombreux options désactivables (filtre sépia, etc)

Pour télécharger le mod il faut se rendre sur le fameux site Nexus, bien connu des joueurs PC puisque c'est aussi dans ce coin que l'on trouve ce qu'il faut pour améliorer Cyberpunk 2077 ou encore Skyrim.

C'est quoi la suite pour Hogwarts Legacy ?

La prochaine grosse sortie qui concerne le jeu est la sortie de Hogwarts legacy sur Nintendo Switch qui est programmée pour le 14 novembre 2023. Pour le reste nous n'avons aucune information sur une potentielle suite ou un DLC en développement. Une offre d'emploi capturée fin avril par Game Rant sur le site de Warner Bros. Discovery nous apprenait que le studio Avalanche cherchait à recruter un ingénieur logiciel pour travailler sur "un AAA non annoncé sur console". De là à penser qu'il s'agit de Hogwarts Legacy 2... Il ne reste plus qu'à patienter pour avoir des nouvelles officielles de la part de Warner.